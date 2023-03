Il Settimanale di PMI.it: ammutuoliti

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 23 marzo e online in versione digitale con l'Edizione n.29: inchieste e focus su politica, economia, finanza e impresa.

In edicola da venerdì 24 marzo l’Edizione n. 29 de Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF, anche tramite App.

“Ammutuoliti” è il titolo della cover del nuovo numero del magazine, che ancora una volta torna a parlare di caro mutui dovuto all’ennesimo rialzo dei tassi da parte della BCE. E proprio sulle scelte di politica monetaria, con tutte le conseguenze economiche e finanziarie del caso, si concentra l’editoriale del direttore Claudio Brachino e si snoda l’inchiesta della settimana, che spazia a tutto tondo sul tema, grazie anche ai nostri esperti, dall’impatto sul credito alle imprese e sui loro investimenti a quello sul reddito e sui budget familiari.

Sullo sfondo, la crisi delle banche che scoraggia e sfiducia i mercati, in un circolo vizioso che preoccupa economisti ed analisti, al di là delle rassicurazioni sulla tenuta del sistema italiano ed europeo.

L’analisi dell’attualità politica si concentra sull’insolito asse Russia – Cina svelandone i meccanismi più profondi, mentre “in casa” il focus è sui rapporti economici tra Italia e Africa. Da segnalare anche l’intervista al procuratore Nicola Gratteri e quella al Sottosegretario Federico Freni.

Infine, la nostra personale selezione di storie d’impresa innovative e green, assieme agli eventi culturali e turistici più interessanti della settimana.