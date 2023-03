Il Settimanale di PMI.it: Flop Valley

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 17 marzo e online in versione digitale con l'Edizione n.28: inchieste e focus su politica, economia, finanza e impresa.

In edicola da venerdì 17 marzo l’Edizione n. 28 de Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF, anche tramite App.

La cover del nuovo numero è dedicato al crack Silicon Valley Bank. Se è vero che il rischio di contagio finanziario è stato scongiurato grazie all’intervento dalle autorità USA, il fallimento dell’istituto che finanziava le startup impone una seria riflessione che dai mercati finanziari si sposta su quelli tecnologici.

L’Inchiesta della settimana, invece, è dedicata alla Riforma del Fisco in Italia, che si appresta ad intraprendere un biennio di interventi attuativi tra novità, proposte e proteste. Nel nostro speciale “spacchettiamo” le misure della delega fiscale per tipologia di imposta e platea dei beneficiari, facendo il punto sulle novità in ambito IRPEF, IRES, IRAP e IVA, sulle nuove formule di compliance che premiano le PMI e mirano al superamento del concetto di “debito a ruolo”.

Tra le rubriche curate dai nostri opinionisti, segnaliamo quella a firma di Cesare Damiano, ex Ministro del Lavoro e nuova penna del Settimanale di PMI.it: oggi Presidente dell’Associazione Lavoro & Welfare, Damiano analizza le prospettive della riforma pensioni allo studio del Governo Meloni, spiegando in dettaglio le basi su cui dovrebbe poggiare per una garanzia di sostenibilità previdenziale.

Nelle pagine finanziarie parliamo di nuovi trend, degli investimenti in prodotti di lusso da collezionismo come asset class alternativi ai più classici investimenti, ma anche di tassi BCE e mutui, con le previsioni da qui all’estate.

E poi le tante storie d’impresa italiana, con le sue eccellenze, ogni settimana selezionate e raccontate per voi dalla voce dei protagonisti.

Il reportage dell’edizione n.28, infine, ci porta in Amazzonia per un’analisi a tutto tondo di un processo di sfruttamento storico che si sta tramutando in uno sviluppo davvero poco sostenibile.