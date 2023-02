Bonus Veicoli Sicuri: rimborso revisioni entro marzo

Il contributo può essere richiesto per un solo veicolo e per una sola volta, a copertura parziale degli aumenti scattati a fine 2021. Oggi, la revisione auto costa 54,95 euro e, se effettuata in un centro privato, si devono aggiungere anche l’IVA al 22%, la tariffa della motorizzazione (10,20 euro) e le spese postali (1,78 euro), per un costo complessivo di 79,02 euro.

Il rimborso è effettuato dopo la verifica dei dati inseriti. E’ possibile controllare lo stato di avanzamento della richiesta dalla piattaforma stessa.