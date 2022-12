Il Settimanale di PMI.it: Il Pacco di Natale

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 23 dicembre e online in versione digitale con l'Edizione n.16: inchieste, interviste e analisi.

In edicola da venerdì 23 dicembre l’Edizione n. 16 de Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF, anche tramite App.

Il titolo della nuova edizione è un po’ ironico e un po’ drammatico: Il Pacco di Natale. Quello che Christine Lagarde, presidente della BCE, ha voluto “donare” al governo Meloni. L’inchiesta della settimana, invece, focalizza sul calendario PNRR tra obiettivi 2022 e vere sfide 2023, alla luce di tutte le criticità ancora in atto.

Tra gli approfondimenti della pagina politica, nazionale e internazionale, non mancano gli strascichi del Qatargate, le novità dalla UE con impatto diretto sulle imprese, i tira e molla di Palazzo, le riflessioni pungenti dei nostri analisti.

E poi le storie d’impresa all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità, le opinioni degli esperti su politica e finanza, gli scenari di mercato e i trend. Infine, le consuete rubriche su turismo, arte, musica ed enologia.