Il Settimanale di PMI.it: l’Italia del BUM economico

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 16 dicembre e online in versione digitale con l'Edizione n.15: inchieste, interviste e analisi politiche.

In edicola da venerdì 16 dicembre l’Edizione n. 15 de Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF, anche tramite App.

L’Italia del BUM economico: titola così l’inchiesta della settimana sul reale andamento dell’occupazione in Italia. Gli ultimi dati sul mercato del lavoro registrano miglioramenti da record ma si tratta solo del rimbalzo post Covid di inizio anno. La vera sorpresa sta per arrivare. Depurati dai fattori tecnici, i numeri mostrano il rovescio della medaglia: il calo delle assunzioni giovanili, la mancanza di figure qualificate, le inefficienze storiche dei centri per l’impiego e del sistema formazione.

Le alternative virtuose ci sono: un esempio è il modello “Milano”. raccontato dall’assessora allo sviluppo economico Alessia Cappello.

Tante le interviste esclusive nell’edizione di metà dicembre del Settimanale. Tra queste vi segnaliamo quella al Ministro del Turismo Daniela Santanchè, che ci anticipa le misure in Manovra per incentivare le imprese del settore. O quella ad Anna Roscio (Intesa Sanpaolo), che ci racconta in dettaglio tutte le misure e i finanziamenti per microimprese e PMI.

E poi i trend di mercato, la politica nazionale e internazionale, il Qatargate e le sue ripercussioni a tutto tondo, le storie d’innovazione che danno lustro al nostro Paese, le imprese eccellenti, le opinioni degli esperti su Finanza, Risparmio, Innovazione e Sostenibilità.

Infine, le consuete rubriche su Economia della Conoscenza con le “chicche” selezionate per voi in ambito viaggi, arte, musica, enologia e turismo.