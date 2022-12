Il Settimanale di PMI.it: l’insostenibile leggerezza della sostenibilità

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 9 dicembre e online in versione digitale con l'Edizione n.14: inchieste, interviste e analisi politiche.

In edicola da venerdì 2 dicembre l’Edizione n. 13 de Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF tramite App.

POS: tema caldo. Ne scrive Claudio Brachino nel suo editoriale e se ne discute nelle pagine dedicate alla settimana politica, con un’analisi e una rilevazione (Blogmeter) sulla percezione del tema sui social media.

L’inchiesta di questa settimana è invece dedicata ai criteri ESG (Enviromental, Social, Governance) adottati dalle aziende e alla scarsa consapevolezza nelle PMI del ruolo chiave che giocano per la finanza e il credito. Sempre nell’alveo della sostenibilità, segnaliamo un’interessante intervista a tutto tondo a Francesco Bertolini.

E poi le storie d’impresa, la settimana di politica internazionale, le pagine dei nostri opinionisti e le rubriche su innovazione, finanza e tempo libero.