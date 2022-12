Il Settimanale di PMI.it: Pensioni: solo il minimum va al max

Il Settimanale di PMI.it in edicola venerdì 2 dicembre e online in versione digitale con l'Edizione n.13: inchieste, interviste e analisi politiche.

In edicola da venerdì 2 dicembre l’Edizione n. 13 de Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati iscritti alla sua newsletter gratuita e scaricabile anche in PDF tramite App.

L’inchiesta della settimana si concentra sulle Pensioni, tra riforme mancate e novità in Manovra: alla fine del prossimo triennio gli assegni di quiescenza costeranno 1000 miliardi in più rispetto ai tempi della tanto odiata Legge Fornero, ma ad oggi – nonostante i costi – il sistema previdenziale lascia sempre scontenti tutti.

Le analisi di Alberto Brambilla e Giuliano Cazzola, assieme all’intervista a Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, fanno luce sullo scenario in atto e le prospettive future.

Nel magazine di questa settimana c’è il consueto spazio alle novità della politica, italiana e internazionale, ma anche alla cronaca (la tragedia di Ischia, con il suo impatto a tutto tondo). E poi le rubriche con le opinioni degli esperti e i trend su Finanza, Sostenibilità, Innovazione e Leisure. Per finire, le storie eccellenti delle nostre PMI.