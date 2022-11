Il Settimanale di PMI.it: Bonus Casa “Ma mica è gratis”

Il Settimanale di PMI.it in edicola e online in versione digitale con l'Edizione n.11: inchieste, storie, novità e focus del nuovo numero.

Online e in edicola da venerdì 18 novembre l’Edizione n. 11 del Il Settimanale di PMI.it, disponibile anche in versione digitale per gli abbonati e per gli iscritti alla sua newsletter gratuita.

L’inchiesta della settimana si concentra sui bonus casa, che nel post-Covid hanno rilanciato il settore Costruzioni e contribuito al PIL nazionale ma che oggi si presentano ad un bivio, tra corto-circuiti normativi che penalizzano famiglie e imprese e crediti incagliati da mesi in attesa di essere monetizzati.

Un incentivo, il Superbonus, che per certi versi oggi scontenta tutti. A riprova che, come nella peggior tradizione italiana, i “soldi pubblici” finiscono sempre male se non sono accompagnati da riforme strutturali serie e lungimiranti.

E mentre le aziende aspettano e le famiglie temporeggiano, il Governo cerca soluzioni tampone. Nel numero di questa settimana si parla infatti anche di dinamiche di Palazzo, dentro e fuori i confini nazionali, oltre alle immancabili rubriche su innovazione, sostenibilità e finanza. E poi le analisi taglienti dei nostri opinionisti e le storie belle delle nostre PMI.