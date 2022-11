Il Settimanale di PMI.it: Caro Babbo Natale pagami il mutuo

Il Settimanale di PMI.it in edicola e online in versione digitale con l'Edizione n.10: inchieste, interviste e focus del nuovo numero.

Online e in edicola da venerdì 11 novembre l’Edizione n. 10 del Il Settimanale di PMI.it, disponibile in versione digitale per gli abbonati ed in PDF sfogliabile e scaricabile per gli iscritti alla sua newsletter gratuita.

L’inchiesta della settimana si concentra sui mutui, che aumentano a dismisura cin il costante rialzo dei tassi. Una “crisi sospesa” che potrebbe esplodere a Natale, portando sotto l’albero la recessione al posto dei regali.

E mentre le aziende corrono ai ripari o tirano i remi in barchi, le famiglie tirano invece la corda, non rendendosi conto che è destinata presto a strapparsi, continuando a indebitarsi senza pensare al futuro, più vicino di quanto si pensi. Il direttore Claudio Brachino titola non a caso il suo editoriale “Gli italiani indebitati e la crisi sospesa”.

Non manca chi ne approfitta: ne parliamo in un interessante approfondimento dedicato agli oscuri “prestiti a sconto” che stanno affondando tante small cup già in difficoltà.

Nel numero di questa settimana c’è anche molto spazio per la politica, italiana e internazionale, oltre alle consuete subriche su innovazione e finanza, le analisi dei nostri opinionisti e le storie d’impresa del nostro ecosistema PMI. E le interviste, come quella al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Alfonso Urso.