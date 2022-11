Il Settimanale di PMI.it: “No Soldi? No Party”

Il Settimanale di PMI.it in edicola e online in versione digitale con l'Edizione n.9: le inchieste, le storie e i focus del nuovo numero.

Online e in edicola da venerdì 4 novembre l’Edizione n. 9 de Il Settimanale, disponibile anche in PDF per gli iscritti alla sua newsletter gratuita.

L’inchiesta della settimana si concentra sui ritardi di pagamento alle imprese, soprattutto da parte della Pubblica Amministrazione alle aziende fornitrici, con tanti casi esemplari che fanno il giro d’Italia e scandagliano i settori maglia nera, come la Sanità regionale ma anche i tribunali di Giustizia. Aiutati da una burocrazia farraginosa e cavilli normativi che paradossalmente addossano alle imprese i debiti degli enti locali.

E le PMI chiudono, anche perchè i consulenti che dovrebbero aiutarle spesso non conoscono neppure le leggi che potrebbero salvarle grazie alle procedure di esdebitazione (grazie ad esempio alla Legge 103, riveduta e corretta nel nuovo Codice della Crisi d’impresa).

Non sono un problema meno grave le fatture insolute tra le imprese, con circoli viziosi che portano a spirali drammatiche e situazioni creditizie al limite dell’incredibile, come testimoniano le storie che vi raccontiamo in questo numero

Ma nel numero di questa settimana c’è anche spazio alla settimana politica italiana e internazionale, alle rubriche sull’innovazione, la sostenibilità e la finanza. Lo spazio dedicato ai nostri opinionisti e poi le eccellenze dal mondo delle PMI. Infine, le nostre selezioni speciali tra viaggi, cinema, musica e “storie per aprire la mente”.