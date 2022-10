Il Settimanale di PMI.it: Tu speculi sul gas… e io pago

Il Settimanale di PMI.it in edicola e online in versione digitale con l'Edizione n.8: le inchieste, le interviste e i focus del nuovo numero.

Disponibile come tutti i venerdì in edicola Il Settimanale, il periodico cartaceo di PMI.it. L’Edizione n. 8 del 28 ottobre, con la sua versione digitale inviata in PDF a tutti gli iscritti alla sua newsletter gratuita, è anche online nei suoi principali contenuti.

L’inchiesta della settimana si concentra sui retroscena della crisi energetica, dalle speculazioni del mercato TTF di Amsterdam ai disastri ambientali dietro alle estrazioni di gas russo, dai prezzi nascosti degli acquisti alternativi di carburante di Putin agli accordi zoppicanti ai vertici UE.

La settimana politica si concentra sul nuovo esecutivo Meloni e le sue prime mosse e alleanze, mentre quella internazionale delinea i nuovi equilibri dell’asse franco-tedesco e quello del nuovo governo britannico.

Tra le storie d’impresa vi raccontiamo alcune eccellenze italiane di assoluto valore e nelle rubriche vi riportiamo i pareri di esperti fiscali, finanziari, politici e non solo. E poi i trend della sostenibilità e le chicche enologiche, turistiche e culturali, finendo con le mostre e gli appuntamenti della settimana.

