NextGenerationEU: altri 12 miliardi per la ripresa economica

Dalla Commissione Europea altre ingenti risorse per finanziare la ripresa degli Stati Membri nell'ambito del programma NextGenerationEU.

La Commissione Europea ha raccolto nei giorni scorsi quasi 12 miliardi di euro destinati al sostegno dell’Ucraina nell’ambito del programma AMF dell’UE ma anche per la ripresa economica dell’Europa, nell’ambito del programma NextGenerationEU.

L’operazione consiste in una nuova obbligazione a cinque anni da 7 miliardi con scadenza il 4 ottobre 2027 e una nuova obbligazione a 30 anni da 5 miliardi con scadenza il 4 ottobre 2052.

Fondi PNRR: giro di vite su sprechi e frodi 14 Ottobre 2022 Con quest’ultima emissione, la Commissione ha emesso in tutto 86,6 miliardi di euro di finanziamenti a lungo termine nell’ambito di NextGenerationEU nel 2022 e 157,6 miliardi dall’inizio del programma nel giugno 2021. Di questo totale, 36,6 miliardi sono stati emessi dallo scorso luglio, pari al 73% dell’obiettivo per la seconda metà dell’anno (sono previste ulteriori transazioni per la fine di ottobre, novembre e dicembre).

La Commissione ha finora erogato quasi 113 miliardi di euro nell’ambito del meccanismo per la ripresa e la resilienza per sostenere la ripresa post-pandemica dell’Europa, e continuerà a stanziare fondi finanziando gli Stati Membri fin quando sarà necessario. Come ha speiegato Johannes Hahn, Commissario europeo per il Bilancio e l’amministrazione,

I fondi raccolti continueranno a sostenere la ripresa dell’Europa dopo la pandemia e le necessarie transizioni in chiave green e digitale.

NextGenerationEU, come noto, è lo strumento per finanziare la ripresa dell’Europa nel post-Covid ed il suo rilancio in ottica di innovazione e sostenibilità. Per alimentarlo, la Commissione Europea si è prefissata di raccogliere sui mercati dei capitali fino a circa 800 miliardi di euro fino alla fine del 2026.