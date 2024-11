Prestiti alle PMI: nuovo Confidi per il Nord Italia

La digitalizzazione ha rivoluzionato il settore finanziario, rendendo i prestiti online una soluzione sempre più accessibile e vantaggiosa per i consumatori italiani.

Fondo di Garanzia PMI: coperture sui nuovi finanziamenti

Proposte di modifica al Fondo di Garanzia per le PMI per consentire alle aziende di prolungare le coperture anche per nuove operazioni.