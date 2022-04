Pressione fiscale al 51,8% e quadro economico in peggioramento

Guida ai nuovi Codici ATECO: come funziona, perché e quando è necessario un codice attività, come scegliere quello giusto, verificarlo e cambiarlo.

Affitti: ecco come si calcola la rivalutazione annua del canone di locazione in base all’adeguamento dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.

Residenza senza casa: domanda e ottenimento

Come funziona la residenza anagrafica in Italia, chi ne ha diritto e come funziona per coloro che sono senza fissa dimora per difficoltà o per scelta.