Italian Startup, al via il nuovo podcast di PMI.it

PMI.it lancia un nuovo format "Italian Startup", podcast di approfondimento sulle eccellenze italiane e i progetti innovativi più interessanti del momento.

In occasione della giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione, in calendario il 21 aprile, PMI.it lancia un nuovo format “Italian Startup“, podcast di approfondimento che si associa alla rubrica settimanale “Punto PMI” con le notizie più importanti per l’economia e il business.

Con “Italian Startup” inizia dunque un viaggio dentro al Made in Italy, raccontato dai suoi più giovani e promettenti protagonisti.

Al centro della prima puntata c’è My Cooking Box, un progetto nato durante l’Expo del 2015 e che, in pochi anni, si è affermata nel panorama nazionale del settore Meal Kit, con una formula semplice ma a dir poco vincente: un mix di ingredienti di alta qualità, eccellenze alimentari rigorosamente made in Italy, per realizzare una gustosa ricetta regionale spiegata nei minimi dettagli e corredata dalla scheda di provenienza di tutti gli ingredienti proposti.

Importanti chef hanno già scelto di collaborare con la startup fondata da Chiara Rota (inclusa da Forbes tra le 100 leader al femminile) e animata da un team quasi interamente da donne, con risultati costantemente in crescita e una distribuzione internazionale che tocca ben 20 Paesi.