Abusi edilizi, monitoraggio illeciti con la banca dati nazionale

Cessione crediti edilizi, tre operazioni oltre a sconto in fattura (anche parziale) a soggetti vigilati, tracciabilità con codice univoco: le nuove regole.

Crediti edilizi, cessioni multiple non ancora applicabili

Decreto su cessioni multiple ancora non in vigore, nel frattempo continua ad applicarsi le vecchie regole, con quelle ad hoc per il periodo transitorio.