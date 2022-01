Lotteria scontrini: estrazione 7 gennaio 2022, i codici vincenti

Riparte la Lotteria degli Scontrini con la prima estrazione del 2022 tutti i codici dei biglietti risultati vincenti dei premi settimanali del 7 gennaio.

La prima estrazione della Lotteria degli Scontrini del nuovo anni non si è tenuta come di consueto di giovedì, giorno dell’Epifania, bensì di venerdì. L’estrazione del 7 gennaio 2022 della Lotteria Nazionale degli scontrini ha assegnato come di consueto 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti.

Mentre si attende che venga individuata da un atto del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la data dell’estrazione annuale della riffa di Stato, vediamo tutti i codici dei biglietti vincenti all’estrazione n° 41 della Lotteria degli Scontrini del 07/01/2022.

Ricordiamo le regole per partecipare alla Lotteria degli Scontrini:

effettuare acquisti completamente cashless (non sono ammessi acquisti pagati neanche parzialmente con contanti o buoni di alcun tipo) di almeno 1 euro (viene generato un biglietto virtuale per ogni euro speso), presso negozi fisici (ad esclusione di farmacie, dottori, veterinari, musei e ovviamente e-commerce);

(non sono ammessi acquisti pagati neanche parzialmente con contanti o buoni di alcun tipo) di almeno (viene generato un biglietto virtuale per ogni euro speso), presso (ad esclusione di farmacie, dottori, veterinari, musei e ovviamente e-commerce); mostrare il proprio codice della Lotteria prima di effettuare il pagamento;

prima di effettuare il pagamento; pagare con un metodo di pagamento elettronico a propria scelta (bancomat, carta prepagata, carta di credito, etc.) intestato allo stesso titolare del codice della Lotteria.

Estrazione del 07/01/2022

Ogni settimana vengono estratti i biglietti vincitori di 15 premi del valore di 25 mila euro per chi acquista e da 5 mila euro per chi vende. Nel 2021 alle estrazioni settimanali sono stati aggiunti ulteriori premi: 25 premi ogni settimana da 10.000 euro per gli acquirenti e 25 premi da 2.000 euro per gli esercenti. Riportiamo di seguito tutti i codici dei biglietti vincenti di questa settimana.

Elenco 15 codici vincenti

Ecco i 15 biglietti vincenti i premi settimanali della Lotteria degli Scontrini del 7 gennaio 2022:

0742-0020 96SRT001518 06950003;

1126-0085 96SRT000331 01600004;

1040-0104 53SNS302517 00080087;

1490-0188 99MEY039362;

0759-0027 99MEY046845;

1711-0009 99MEX012270;

1098-0061 88S25000950 23202058;

1145-0164 88S25000726 00630002;

1159-0041 53SNS301854 00850010;

1027-0064 99MEY025069;

1409-0146 53SNS300991 02480051;

0870-0104 3BIWB007153;

0562-0229 3BIWB002175;

0844-0059 53MN2013481;

0974-0120 3BIWB003356.

Elenco 25 codici vincenti

Ecco i 25 biglietti vincenti i premi aggiuntivi settimanali della Lotteria degli Scontrini del 7 gennaio 2022:

0983-0075 99MEX045329;

0911-0264 3BIWB008141;

0111-0162 8AMTN027917;

1230-0024 53SNS300783 11540025;

1205-0156 53SNS301472 11480004;

1220-0018 53SNS300641 00050002;

0411-0021 88I24015119;

0919-0224 99MEY043746;

1121-0097 88S25000379 00590005;

1149-0239 96SRT000015 05140003;

1095-0047 3BSDP000389 06630001;

0889-0051 99MEX036316;

1164-0362 53SNS301580 02050003;

0051-0131 3BIWB800211;

1198-0363 53SNS301087 02150005;

0900-0017 8AMTN012853;

0962-0147 3BIWB004047;

1127-0132 88S25000485 06980005;

0758-0183 53SNS300710 00050013;

0903-0064 99MEX017253;

1092-0017 88S25000608 80150071;

0161-0168 99IEB003898;

2233-0053 99MEY006316;

1014-0123 53SNS303252 10070016;

1055-0182 53SNS302593 64960005.

Come riscuotere la vincita

Per verificare la vincita è possibile consultare su PMI.it i codici vincenti delle varie estrazioni pubblicati di volta in volta sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it.

In alternativa è possibile attendere la comunicazione della vincita che l’Agenzia delle Entrate invia al recapito indicato in fase di registrazione alla Lotteria degli Scontrini con le istruzioni per riscuotere il premi. Si può anche accedere all’area riservata del portale con le proprie credenziali SPID per controllare un’eventuale segnalazione di vincita e anche quanti e quali scontrini hanno partecipato alle varie estrazioni.

In caso di vincita si avranno 90 giorni di tempo per riscuotere il premio, dopo di che questo verrà versato all’Erario.

Estrazioni non valide

Prima di poter riscuotere il premio è necessario che la l’estrazione venga validata da parte dei competenti uffici che hanno il compito di verificare che i codici risultati vincenti:

non risultino tra quelli già vincenti nel corso della stessa estrazione;

non siano riferiti a una persona non residente in Italia alla data di acquisto dei beni e dei servizi;

non facciano capo a titolari che abbiano esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati o di cancellazione dei dati;

non riguardino acquisti annullati o resi.