Lotteria scontrini: estrazione 30 dicembre 2021, i codici vincenti

Lotteria degli scontrini, estrazione del 30 dicembre: tutti i codici dei biglietti risultati vincenti dei premi settimanali e dei maxi premi di fine anno.

Per la Lotteria degli Scontrini, quella n.40 del 30 dicembre è stata l’ultima estrazione del 2021. Con la riffa di Stato sono stati assegnati i consueti premi settimanali: 15 da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 da 5.000 euro per gli esercenti. L’estrazione del 30 dicembre ha inoltre assegnato, come già avvenuto il 12 agosto, ulteriori 5 maxi premi di 150.000 euro per chi compra e 5 maxi premi di 30.000 euro per chi vende. I biglietti estratti alla vigilia di Capodanno hanno premiato gli acquisti cashless effettuati presso la grande distribuzione (GDO) e gli esercizi di prossimità nelle città di Roma, Como, Venezia, Milano, Lecce, Varese e Pavia.

Vediamo quindi quali sono i codici dei biglietti vincenti dell’estrazione n° 40 – 2021 del 30/12/2021 della Lotteria degli scontrini.

Biglietti Lotteria Scontrini

Ricordiamo che per partecipare all’estrazione della Lotteria Nazionale degli Scontrini e quindi avere la possibilità di vincere i premi in denaro messi in palio dalla riffa di Stato bisogna effettuare acquisti con metodi di pagamento elettronico, in negozio, per un importo di almeno 1 euro (viene generato un biglietto virtuale per ogni euro speso), mostrando il proprio codice della Lotteria prima di effettuare il pagamento. Lo strumento di pagamento utilizzato (bancomat, carta prepagata, carta di credito, etc.) deve essere intestato allo stesso titolare del codice della Lotteria.

Non concorrono invece alla Lotteria Scontrini gli acquisti effettuati:

in contanti, anche solo in parte;

utilizzando una gift card o ticket restaurant o altri buoni, anche solo in parte;

per visitare i musei (biglietti);

in farmacia, dall’ottico, dal veterinario e sugli e-commerce.

Estrazione del 30/12/2021

Con le estrazioni settimanali la Lotteria mette a disposizione i seguenti premi esentasse:

per gli acquirenti: 15 premi dal valore di 25 mila euro; 25 premi da 10 mila euro;

per gli esercenti: 15 premi da 5 mila euro; 25 premi da 2 mila euro.



Nelle estrazioni del 12 agosto 2021 e del 30 dicembre 2021 sono stati inoltre assegnati:

5 maxi premi di 150.000 euro per gli acquirenti;

5 maxi premi di 30.000 euro per chi gli esercenti.

Elenco codici vincenti

I 15 codici vincenti dell’estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini:

0957-0140 99MEY035344;

1092-0110 3BSDP000014 01870001;

0617-0082 99MEX096143;

1460-0104 53SNS301233 64250004;

1078-0074 3BSDP000387 04100006;

1121-0195 99SEA002794 11130004;

0318-0034 80l15039266;

1084-0050 3BSDP000361 00280011;

1085-0034 53MN2015939;

0990-0018 53SNS303260 10050002;

1180-0090 53SNS303260 10050002;

0829-0035 99MEY037841;

0257-0284 96MKR019305;

1101-0019 88S25000804 04110005;

0977-0278 88I24002756.

Elenco codici aggiuntivi

I 25 codici vincenti settimanali aggiuntivi dell’estrazione della Lotteria degli Scontrini:

0795-0247 96SRT000021 18690003;

0962-0079 99MEX018830;

0384-0036 80l24011202;

0809-0112 53SNS300799 10840025;

1232-0032 53SNS300899 07500006;

0915-0434 88S25001064 01070008;

0844-0208 2CITP001880;

1103-0096 53SNS300255 00080017;

0809-0052 96MQR013984;

0914-0036 88S25001118 02430006;

0933-0048 53SNS303231 04210017;

0370-0047 3BSDP002114 79160034;

0629-0062 4CEDL004503;

0873-0122 96MKR008435;

1660-0008 72MU1027532;

0791-0035 53MN2019403;

0862-0025 3BSDP001176 07710007;

0927-0196 3BSDP001115 07450001;

0934-0117 99MEY039437:

0371-0090 3BSDP002083 03210035;

1125-0081 99SEA001695 B2380010;

0839-0194 3BIWB002430;

1674-0141 99SEA001695 B2380033;

1157-0203 72MU1041559;

1849-0398 96MK3001595.

Elenco codici maxi premi

I 5 codici vincenti dei maxi premi di fine anno dell’estrazione della Lotteria degli Scontrini:

1636-0071 99MEY015744;

1265-0078 53SNS300068 02100015;

0668-0056 99MEY025646;

0950-0081 88I24007314;

1141-0197 88S25000606 80110012.

Come riscuotere la vincita

Accedendo al portale lotteriadegliscontrini.gov.it, è possibile verificare l’eventuale vincita, sia scorrendo i risultati che accedendo all’area riservata del portale con credenziali SPID. Questa seconda opzione è più semplice ed immediata perché è il sistema a segnalare direttamente l’eventuale vincita. Comunicazione che viene inviata anche dall’Agenzia delle Entrate al recapito indicato in fase di registrazione alla Lotteria degli Scontrini.

Il tempo a disposizione per riscuotere i premi è di 90 giorni. Dopo tale termine le somme non riscosse vengono versate all’Erario.

Per reclamare il premio bisogna seguire le istruzioni riportate nell’avviso ricevuto tramite PEC o raccomandata AR, che prevedono di andare presso l’Ufficio dei Monopoli territorialmente competente per l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento.

Estrazioni non valide

Ricordiamo che come per tutte le altre estrazioni l’assegnazione dei premi è condizionata all’esito positivo delle verifiche da parte dei competenti uffici, volte a verificare che non ci siano codici già vincenti nel corso della stessa estrazione, riferiti a una persona non residente in Italia alla data di acquisto dei beni e dei servizi o che abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati o di cancellazione dei dati, o ancora ad acquisti annullati o resi.