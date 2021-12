Lotteria scontrini: estrazione 2 dicembre 2021, i codici vincenti

Lotteria degli Scontrini, ecco i biglietti vincenti dell'estrazione del 2 dicembre: elenco premi per migliaia di euro ad acquirenti ed esercenti.

Nuova estrazione per la Lotteria degli Scontrini: giovedì 2 dicembre 2021 è stata effettuata la prima estrazione del mese di dicembre, con la quale sono stati assegnati i consueti 40 premi settimanali. Il prossimo giovedì 10 dicembre, oltre all’estrazione settimanale, si terrà anche quella mensile con quale verranno assegnati ulteriori 10 premi da 100mila euro.

Scopriamo i codici dei vincitori dell’estrazione del 2 dicembre della Lotteria degli Scontrini e i relativi premi.

Lotteria degli Scontrini: 10 cose da sapere 29 Novembre 2021 Per partecipare alla Lotteria Nazionale degli Scontrini e avere la possibilità di vincere i premi in denaro messi in palio dalla riffa di Stato è necessario effettuare acquisiti in negozio caschless di importo almeno pari a 1 euro e mostrare il proprio codice della lotteria agli esercenti al momento del pagamento, ottenendo così un biglietto virtuale per ogni euro speso. Ricordiamo che sono esclusi i i biglietti per i musei, le spese effettuate in farmacia, dall’ottico, dal veterinario e sugli e-commerce.

I biglietti vincenti vengono pubblicati sul portale dedicato lotteriadegliscontrini.gov.it, dove si possono scaricare i risultati di tutte le estrazioni. La vincita viene comunque comunicata dall’Agenzia delle Entrate al recapito indicato in fase di registrazione alla riffa di stato. Il riepilogo degli scontrini in proprio possesso che hanno partecipato alle estrazioni è consultabile accedendo l’area riservata con credenziali SPID, dove è possibile anche verificare l’eventuale vincita. Per riscuotere i premi in caso di vincita si hanno 90 giorni, trascorsi i quali le somme verranno versate all’Erario.

Con le estrazioni settimanali la lotteria mette a disposizione 40 premi per gli acquirenti e altrettanti per gli esercenti.

per gli acquirenti: 15 premi dal valore di 25 mila euro; 25 premi da 10 mila euro;

per gli esercenti: 15 premi da 5 mila euro; 25 premi da 2 mila euro.



Estrazione del 02/12/2021: i codici vincenti

Elenco 25 codici vincenti aggiuntivi

1081-0119 88S25000461 80840020;

0971-0091 88I24001620;

0965-0015 88I24001375;

1278-0017 96SRT000877 38420001;

0947-0109 3BSDP000313 03030002;

1166-0069 53SNS300778 11560035;

1147-0252 53SNS300697 00660021;

0207-0110 96MK3027176;

0790-0008 8AMCA007853;

1319-0075 96MKR000967;

0902-0073 99MEY038566;

0867-0032 3BSDP001267 90120019;

0994-0004 53SNS303443 03030003;

0312-0003 3BSDP002149 70880005;

0277-0062 88S25000945 31402084;

0957-0008 99MEX034310;

0902-0261 99MEY038575;

0801-0231 88I24004890;

0384-0015 3BSDP001950 79020034;

0322-0090 88S25000919 23302066;

1226-0010 99SEA002873 B4820038;

0715-0125 2CMQP061143;

1135-0160 53SNS300431 07150003;

1126-0005 99MEX027596;

0462-0165 96SRT000343 18280005.

Importo vincite