Lotteria degli scontrini 2021: tutti i codici degli scontrini risultati vincenti all'estrazione del 25 novembre 2021.

Lotteria degli Scontrini: si è tenuta giovedì 25 novembre la quarta e ultima estrazione settimanale del mese di novembre. Il prossimo appuntamento con le estrazioni della riffa di Stato riservata a chi effettua acquisti cashless si terrà il prossimo giovedì 2 dicembre. Vediamo nel dettaglio quali sono i codici degli scontrini vincitori e i relativi premi.

Lotteria degli Scontrini

Ricordiamo che la Lotteria Nazionale degli Scontrini è il programma statale che incentiva gli acquisiti in negozio con moneta elettronica mettendo in palio premi in denaro riservati ai partecipanti che si registrano al portale, generano un codice lotteria e lo mostrano agli esercenti nel momento in cui effettuano presso punti vendita fisici pagamenti elettronici, ottenendo un biglietto virtuale per ogni euro speso.

Vincite

Per controllare i codici degli scontrini estratti è possibile collegarsi al portale dedicato lotteriadegliscontrini.gov.it, scorrendo i risultati delle estrazioni o accedendo all’area riservata con credenziali SPID per verificare gli scontrini in proprio possesso che hanno partecipato alla riffa e le eventuali vincite. In caso di vincita si riceverà comunque una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate al recapito indicato in fase di registrazione.

Riscossione premi

I premi potranno essere riscossi entro i successivi 90 giorni, dopo di che verranno versati all’Erario.

Estrazione 25/11

Come ogni giovedì, anche questo 25 novembre sono stati estratti in totale 40 premi:

per gli acquirenti: 15 premi dal valore di 25 mila euro; 25 premi da 10 mila euro;

per gli esercenti: 15 premi da 5 mila euro; 25 premi da 2 mila euro.



Codici vincenti

Ecco di seguito i codici scontrino vincenti dell’estrazione settimanale del 25 novembre 2021:

0380-0035 88S25000259 45602087;

0286-0002 72EV5005974;

0453-0005 72EV5011323;

2635-0112 99MEY002920;

0847-0028 99MEY048326;

0825-0043 3BIWB006763;

0658-0001 53MN2021354;

1068-0289 96SRT000465 91840002;

0794-0192 99MEY045832;

1172-0118 53SNS300613 00760026;

1164-0043 53SNS301407 03500012;

1055-0082 88S25000945 31402078;

1152-0020 53SNS300804 10200012;

1612-0168 99MEY015168;

0250-0003 3BSDP002076 03710010.

Ecco invece i 25 codici vincenti settimanali aggiuntivi:

0915-0033 53SNS303369 37070003;

1019-0079 99MEX031181;

1061-0124 96SRT000653 38220003;

0962-0099 3BSDP000302 03110003;

1144-0121 53SNS300829 11370036;

1159-0105 53SNS300538 03150003;

1155-0026 53SNS300061 11610026;

0925-0025 8AMTN008256;

0913-0065 99MEY039178;

0341-0001 88S25000980 427B2216;

1081-0133 96SRT000314 04480002;

0317-0095 3BSDP002026 67450002;

0495-0219 3BSDP000681 04360002;

1026-0409 96MK3005743;

1747-0186 99SEA002321 10320003;

0876-0115 88I24003978;

1023-0180 99SEA002767 41010003;

1209-0217 53MN2013858;

1094-0178 3BSDP000442 00470010;

1069-0001 3BSDP000118 01720001;

0882-0105 88S25001269 02460003;

0569-0125 3BSDP001626 10510003;

0794-0174 96MK3015425;

0713-0005 3BSDP001618 20500001;

0927-0028 53MN2015511.