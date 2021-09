Coronavirus in Italia: la situazione e i dati sui vaccini e sui contagi aggiornati all'ultimo monitoraggio del mese di Settembre 2021.

Nel giorno in cui il Governo ha varato il decreto sul Green Pass nel luoghi di lavoro, i dati del monitoraggio Covid-19 (report 6 – 12 settembre 2021) hanno confermato una diminuzione dell’incidenza settimanale a livello nazionale, prossima alla soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti, con un calo sotto la soglia epidemica anche per la trasmissibilità stimata sui casi sintomatici e ospedalizzati. In lieve diminuzione inoltre il tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva. Una situazione che genera una certa stabilità dal punto di vista del rischio nelle diverse Regioni/PPAAA italiane, quasi tutte bianche – ad eccezione della Sicilia in zona gialla – e nessuna arancione o rossa.

Coronavirus: non si estende la zona gialla, la Calabria resta bianca 17 Settembre 2021 In Italia resta prevalente la circolazione della variante Delta, così come nel resto dell’Unione Europea. Elemento che viene associato ad un aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in Paesi con alta copertura vaccinale, che però per ora resta, come si legge sul sito del Ministero della Salute, lo strumento principale per “prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità”. Mentre l’invito resta sempre quello di mantenere elevata l’attenzione ed applicare e rispettare le misure e i comportamenti raccomandati per la prevenzione dal rischio di contagio da Coronavirus, vediamo quali sono attualmente i numeri ufficiali legati alla diffusione del Covid-19 in Italia.

Coronavirus in Italia a Settembre 2021

Gli ultimi dati

113.536 attuali positivi al Covid-19 (+496 in un giorno);

4.392.265 dimessi/guariti da inizio pandemia (+3.314);

130,310 deceduti da inizio pandemia (+26);

4.636.111 totale casi (+3.838).

Negli ultimi 30 giorni

144.371 casi, età media 37 anni e prevalenza femminile (50,5%);

e prevalenza femminile (50,5%); 1.694 casi tra gli operatori sanitari;

1.349 morti per Covid-19;

155.204 guariti.

Regioni – totale casi, attuali e incremento giornaliero:

Lombardia: 879,639 (11,439) (348)

Veneto: 465,183 (12,154) (364)

Campania: 453,170 (8,005) (362)

Emilia-Romagna: 420,461 (13,429) (343)

Lazio: 381,323 (11,320) (277)

Piemonte: 376,865 (3,861) (153)

Sicilia: 293,145 (21,036) (538)

Toscana: 279,325 (8,482) (418)

Puglia: 267,201 (3,298) (164)

Marche: 113,106 (2,903) (147)

Friuli Venezia Giulia: 112,996 (1,323) (84)

Liguria: 111,943 (1,504) (93)

Calabria: 82,256 (4,684) (198)

Abruzzo: 80,677 (2,121) (61)

P.A. Bolzano: 76,366 (1,036) (81)

Sardegna: 74,734 (3,735) (60)

Umbria: 63,305 (1,182) (70)

P.A. Trento: 48,107 (493) (19)

Basilicata: 29,766 (1,279) (30)

Molise: 14,460 (186) (19)

Valle d’Aosta: 12,083 (66) (9)

Province – totale e incremento casi rispetto al giorno prima:

Milano: 283,549 (101)

Roma: 276,454 (226)

Napoli: 268,396 (209)

Torino: 201,199 (91)

Brescia: 110,668 (58)

Bologna: 99,893 (49)

Bari: 98,191 (57)

Verona: 91,346 (47)

Varese: 90,532 (5)

Padova: 88,827 (101)

Treviso: 87,244 (74)

Palermo: 82,592 (82)

Monza e della Brianza: 82,131 (40)

Firenze: 77,383 (191)

Bolzano: 76,366 (81)

Venezia: 76,259 (53)

Vicenza: 75,858 (66)

Salerno: 72,806 (52)

Catania: 72,686 (159)

Modena: 70,114 (86)

Caserta: 69,099 (73)

Como: 62,008 (4)

Genova: 57,299 (33)

Bergamo: 55,706 (24)

Cuneo: 54,339 (10)

Udine: 52,266 (50)

Reggio nell’Emilia: 51,005 (28)

Trento: 48,107 (19)

Perugia: 47,835 (49)

Foggia: 46,992 (21)

Pavia: 45,650 (19)

Taranto: 40,649 (6)

Rimini: 39,948 (37)

Forlì-Cesena: 39,368 (14)

Mantova: 37,751 (12)

Latina: 37,352 (25)

Ancona: 35,024 (24)

Messina: 33,321 (7)

Frosinone: 32,999 (17)

Pisa: 32,930 (24)

Ravenna: 32,926 (44)

Parma: 31,256 (39)

Lecce: 30,729 (51)

Alessandria: 30,685 (19)

Novara: 29,375 (8)

Reggio di Calabria: 28,823 (127)

Lucca: 28,595 (21)

Cremona: 28,329 (17)

Barletta-Andria-Trani: 27,988 (21)

Cosenza: 26,872 (64)

Pistoia: 26,312 (41)

Prato: 25,829 (26)

Lecco: 25,679 (13)

Arezzo: 25,469 (18)

Pesaro e Urbino: 25,277 (37)

Piacenza: 25,196 (18)

Ferrara: 25,135 (23)

Macerata: 23,834 (37)

Cagliari: 23,629 (27)

Trieste: 22,854 (8)

Pordenone: 22,705 (16)

Belluno: 22,524 (4)

Siracusa: 22,478 (148)

Avellino: 21,286 (10)

Brindisi: 21,187 (5)

Livorno: 20,756 (19)

Chieti: 20,582 (12)

L’Aquila: 20,450 (27)

Sassari: 20,302 (9)

Pescara: 19,542 (2)

Ragusa: 19,381 (40)

Teramo: 19,321 (20)

Potenza: 19,277 (17)

Trapani: 19,181 (52)

Asti: 17,805 (8)

Lodi: 17,771 (9)

Savona: 17,551 (19)

Caltanissetta: 17,515 (23)

Viterbo: 17,402 (6)

Agrigento: 16,935 (8)

Imperia: 16,154 (21)

Siena: 15,907 (44)

Sondrio: 15,894 (7)

Rovigo: 15,627 (9)

La Spezia: 15,109 (13)

Massa Carrara: 14,675 (15)

Vercelli: 14,082 (2)

Gorizia: 13,591 (6)

Verbano-Cusio-Ossola: 13,406 (4)

Benevento: 13,337 (15)

Terni: 12,739 (15)

Sud Sardegna: 12,641 (15)

Ascoli Piceno: 12,500 (11)

Nuoro: 11,945 (7)

Biella: 11,761 (3)

Fermo: 11,569 (20)

Aosta: 11,544 (8)

Catanzaro: 11,248 (0)

Rieti: 11,050 (3)

Grosseto: 10,914 (19)

Campobasso: 10,395 (4)

Matera: 9,660 (9)

Enna: 9,056 (19)

Crotone: 7,849 (0)

Vibo Valentia: 6,282 (5)

Oristano: 6,203 (2)

Isernia: 3,989 (15)

Vaccini anti-Covid: la situazione a Settembre 2021

Attualmente in Italia si contano 82.410.009 somministrazioni totali, di cui: totale con almeno una dose: 44.272.742 (81,97 % della popolazione over 12); persone che hanno completato il ciclo vaccinale: 40.997.762 (75,91 % della popolazione over 12). In prevalenza sono state somministrate dosi di vaccino Pfizer:

Pfizer/BioNTech: 66.025.419 dosi;

Moderna: 13.731.164;

Vaxzevria (AstraZeneca): 12.034.044

Janssen: 1.958.791

Totale 82.410.009 93.749.418 87.9% Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate % Veneto 6.696.795 7.556.524 88,6 Valle d’Aosta 163.664 187.910 87,1 Umbria 1.239.968 1.384.196 89,6 Toscana 5.228.479 5.722.827 91,4 Sicilia 6.132.259 7.031.537 87,2 Sardegna 2.289.017 2.571.988 89 Puglia 5.679.926 6.396.325 88,8 Piemonte 5.827.799 6.629.667 87,9 P.A. Trento 737.685 834.580 88,4 P.A. Bolzano 641.762 792.170 81 Molise 434.697 478.245 90,9 Marche 2.054.080 2.331.803 88,1 Lombardia 14.579.196 16.058.469 90,8 Liguria 2.107.676 2.434.919 86,6 Lazio 8.125.575 9.623.013 84,4 Friuli-Venezia Giulia 1.602.842 1.889.721 84,8 Emilia-Romagna 6.291.052 6.907.769 91,1 Campania 7.578.527 9.050.977 83,7 Calabria 2.400.375 2.879.234 83,4 Basilicata 773.536 867.715 89,1 Abruzzo 1.825.099 2.119.829 86,