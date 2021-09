Educazione finanziaria e smart working al Salone del Risparmio

Salone del Risparmio: smart working e parità di genere per un nuovo sviluppo industriale, educazione finanziaria per investimenti consapevoli.

Per gestire i cambiamenti in atto nel mondo del lavoro è fondamentale investire nel capitale umano attraverso la formazione professionale (elemento strategico e complementare all’educazione finanziaria) ed il sostegno alla diversità di genere 8con l’adozione di modelli paritetici di fruizione della flessibilità): se ne parla al Salone del Risparmio, dal 15 al 17 settembre 2021 presso il MiCo di Milano (online su FR|Vision).

Promosso da Assogestioni, il programma 2021 mira inoltre ad avvicinare i giovani con competenze gestionali ed economico-giuridiche al mondo del risparmio gestito, con tirocini formativi su misura a cui si può partecipare caricando il proprio CV sul sito www.iltuocapitaleumano.it. Nel corso della a conferenza “Il capitale umano nell’era digitale” , si potranno ascoltare le testimonianze di chi lavora nel settore e incontrare i rappresentanti di SGR italiane ed estere.

Sostenibilità, leva di investimento post Covid 8 Giugno 2021 Restando sul tema del lavoro, il Salone quest’anno dedica ampia attenzione anche allo smart working e alle misure che possono contribuire a ridurre le disparità di genere se accompagnate da adeguati modelli di fruizione paritetica degli strumenti per la flessibilità. Tra l’altro, Assogestioni ha commissionato al Politecnico di Milano una ricerca per analizzare lo scenario attuale e delineare le tendenze future in ambito investimenti in smart working da parte delle SGR, le cui risultanze saranno illustrate nel corso della conferenza “Smart working, da necessità a scelta di inclusione” , alla presenza della Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.

Infine, consueto spazio dedicato all’educazione finanziaria e alla pianificazione degli investitori privati: risparmiatori, famiglie e studenti possono accedere a decine di conferenze per conoscere i diversi strumenti di risparmio a loro disposizione e investire con maggiore consapevolezza e sicurezza.