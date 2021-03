Regole Covid: cambi colore martedì, lockdown a Pasqua

Il Lazio diventa arancione, la Val d'Aosta rossa, invariate le altre Regioni: cambi di colore da martedì 30 marzo, poi lockdown di Pasqua in tutta Italia.

Il Lazio torna arancione e la Val d’Aosta diventa rossa, con le variazioni cromatiche operative da martedì 30 aprile. Sono le previsioni sulla consueta ordinanza del venerdì del Ministero della Salute, mentre l’indice RT torna in calo per la prima volta da settimane. La prossima settimana sarà comunque interessata anche dal lockdown pasquale previsto dal decreto del 13 marzo, in base al quale dal 3 al 5 aprile tutta l’Italia sarà in zona rossa.

Partiamo dai dati sul contagio dell’Istituto superiore di sanità. L’indice RT scende a 1,08 da quota 1,16 e scende anche il numero dei contagi per 100mila abitanti, sotto il livello da zona rossa.

Restrizioni Covid: guida alle zone rosse e arancioni 17 Marzo 2021 I passaggi di coloresono pochi. Migliora la situazione in Lazio, che esce dalla zona rossa e da martedì 30 marzo. Mentre la Val d’Aosta, viceversa, va in zona rossa. C’è comunque un’ordinanza regionale che anticipa le restrizioni al fine settimana, con il divieto di spostamento fra Comuni. Per il resto situazione invariata, quindi restano in zona rossa Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e provincia autonoma di Trento. In zona arancione, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Molise, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria, e provincia autonoma di Bolzano.

Vediamo esattamente come funziona il calendario dei prossimi giorni, particolarmente complesso vista la scadenza dei passaggi di colore martedì, e la zona rossa nazionale del fine settimana di Pasqua.

Fino a lunedì 29 marzo (compreso), la situazione resta quella attuale. Quindi, zona rossa : Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e alla Provincia Autonoma di Trento. Zona arancione : Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Molise, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta (ma da sabato restrizione da ordinanza regionale) e alla Provincia Autonoma di Bolzano.

Da martedì 30 marzo a giovedì 2 aprile zona rossa : Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Val d'Aosta, Veneto e provincia autonoma di Trento. Zona arancione : Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Molise, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Bolzano.

Da venerdì 3 a domenica 5 aprile tutta Italia in zona rossa . Ricordiamo che in queste tre giornate c'è una maggior flessibilità, rispetto alle ordinarie regole delle zone rosse, sul fronte delle visite a parenti e amici, che sono consentite una volta sola al giorno, in un massimo di due persone, all'interno della Regione, nel rispetto dell'orario del coprifuoco (dalle 5 alle 22).

Lunedì 6 aprile: stessa situazione prevista dal 30 marzo al 2 aprile.