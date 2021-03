Regole Covid: dopo il 6 aprile aprono le scuole

Restrizioni Covid dopo il 6 aprile: Governo prudente sugli allentamenti ma via libera alle scuole fino alla prima media, decisivi i numeri.

Dopo Pasqua riaprono le scuole fino alla prima media: nidi, asili, scuola dell’infanzia (materna), primaria (elementari) e secondaria di primo grado (prima media); per il resto della popolazione studentesca resta la didattica a distanza nelle percentuali previste in zona arancione mentre tutte le superiori restano in DAD in zona rossa. Sulle altre regole dal 6 aprile in poi, contenute nel prossimo Decreto Covid (o DPCM), si decide a fine mese in base alla curva dei contagi. E’ la sintesi delle anticipazioni fornite dal premier, Mario Draghi in conferenza stampa su campagna vaccinale e andamento della pandemia a livello italiano ed europeo.

«Le nuove misure dipendono dai dati. Dopo un anno di sofferenza, sappiamo molto sulle fonti di contagio», e sulle misure che servono per limitare la diffusione del virus. Le restrizioni «non sono campate per aria» ma sono calibrate sulla situazione reale. In conclusione, «è desiderabile riaprire, ma la decisione dipende esclusivamente dai dati».

Regole Covid: scuola e restrizioni dopo il 6 aprile 24 Marzo 2021

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, si è limitato a riconfermare il criterio della suddivisione delle Regioni in zone cromatiche. Nessuna anticipazione sul ripristino della zona gialla al momento sospesa (l’orientamento è di aspettare fine mese) o sulla istituzione della cosiddetta zona gialla rafforzata, soprattutto sul fronte restrizioni per bar e ristoranti: si parla di servizio al tavolo fino alle ore 16 ma al momento nulla di confermato.

Dibattito aperto anche sulla riapertura dei confini regionali: se viene riconfermato lo stop alle zone gialle, gli spostamenti restano bloccati di conseguenza, nel caso fossero ripristinate il 6 aprile non è invece chiaro quali sarebbero le limitazioni.

In ogni caso, non si può escludere che, dati permettendo, si preveda maggior flessibilità. Draghi ha fatto riferimento a un vertice programmato per la prossima settimana (presumibilmente prima delle vacanze pasquali), con i rappresentanti delle Regioni. Si farà il punto sulla campagna vaccinale e sulle regole anti Covid.

In realtà, gli indicatori sono in miglioramento, lo hanno sottolineato sia Draghi sia Speranza. E gli spazi che si aprono vengono utilizzati per riaprire le scuole per i più piccoli. La decisione di limitarsi al primo ciclo di istruzione e al primo anno delle medie inferiori è determinata dal fatto che questa viene considerata la misura più adeguata in base al rischio contagio. Ci sono evidenze del fatto che la scuola fino alla prima media, non si trasforma in un volano di contagio. Mentre lo sono altri elementi, come il trasporto e le attività parascolastiche, collegate all’aumento dell’età scolastica. La stessa considerazione viene sottolineata nello spigare il motivo per cui non si prevedono allentamenti generalizzati di altre misure in concomitanza con la riaperture delle scuole.

Vaccini Covid, Draghi: obiettivo 500mila al giorno 24 Marzo 2021 Sui vaccini, Draghi ha ribadito la necessità di rispettare nel modo più stringente possibile il criterio dell’età e della fragilità sanitaria. Il Governo sta preparando un provvedimento per vietare al personale sanitario che ha rifiutato il vaccino di lavorare in corsia, o comunque a stretto contatto con i pazienti. Speranza ha sottolineato comunque che, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di casi isolati. Ad ogni modo, pur se limitati necessitano di una apposita norma.