Export Smart Summit online dal 26 ottobre

Cresce fino al 50% la quota di fondo perduto relativa ai finanziamenti per l’internazionalizzazione concessi da SIMEST alle imprese Made in Italy.

Incontri d’affari online con buyer e operatori dei principali mercati esteri per le imprese lombarde e non solo.

Export Export Italia, impatto Covid e strategie per il futuro Contrazione 2019 e crollo 2020 causa Covid ma recupero pieno nel 2021: mercati e settori strategici per l’export delle imprese italiane nel report Sace.

Cina Industria made in Italy post Covid: la grande occasione cinese Potenza del brand Made in Italy e ripresa dei consumi post Covid come traino dell’export industriale ed agroalimentare in Cina: report Ambrosetti.

Made in Italy Contributi a fondo perduto per ristorazione e centri storici Requisiti per i nuovi contributi a fondo perduto del Decreto Agosto: per ristoratori che acquistano prodotti Made in Italy ed esercenti dei centri storici.

e-Commerce Italian Gallery SG per il business online Al via il progetto e-commerce Italian Gallery SG per favorire l’accesso delle imprese italiane nei mercati asiatici.