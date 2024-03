Export: la mappa 2024 delle opportunità secondo SACE

Mappa interattiva "Where to Export Map 2024" di SACE: le nuove rotte di crescita per le imprese in un contesto di transizione sostenibile e digitale.

“Where to Export Map 2024” è la nuova mappa digitale interattiva realizzata da SACE e destinata alle imprese e alle PMI che esportano e investono sui mercati esteri.

Utilizzando un set di indicatori che valutano in maniera completa i profili di opportunità e rischio, lo strumento traccia la rotta per valutare la direzione dei potenziali investimenti esteri in base al quadro economico e geo-politico attuale ed ai nuovi trend.

Where to Export Map di SACE: le dinamiche 2024

Bonus Export Digitale Plus: contributi alle piccole imprese 16 Febbraio 2024 Il clima cambia e con esso le opportunità di crescita. Gli stati di tutto il mondo stanno aumentando le iniziative per l’adattamento climatico e la transizione sostenibile; azioni che si stanno rivelando dei ponti verso nuove occasioni di sviluppo, in un periodo in cui i rischi politici e socio-ambientali continuano a persistere.

Parallelamente, i rischi di credito stanno migliorando, grazie al consolidamento economico e demografico di diversi Paesi, da Oriente a Occidente.

I settori emergenti e le stime SACE

L nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale (AI) stanno trasformando le economie, aumentando la produttività, la crescita e la resilienza.

Secondo l’Ufficio Studi di SACE, un Paese che investe in queste innovazioni genera un effetto moltiplicatore sull’economia. Investimenti in AI e nuove tecnologie in un terzo dei settori possono portare a un aumento di produttività del 20%.

La top ten dei mercati di opportunità

Secondo l’EOI (Export Opportunity Index) di SACE, i primari mercati di opportunità includono quei Paesi che hanno avviato percorsi di diversificazione e transizione sostenibile e digitale. Tra questi rientrano Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Spagna, India, Arabia Saudita e Cina.

Sono presenti anche potenziali mercati nel Far East (Corea del Sud e Vietnam) e America Latina (Messico e Brasile), dove i governi stanno puntando su rinforzo della manifattura e programmi d’investimento che combinano sostenibilità e innovazione.

Per tutti i dettagli, si può visitare il portale SACE, dove sono pubblicati i dettagli dello studio.