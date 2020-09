Export: portale unico per l’internazionalizzazione

Export.gov.it è il nuovo portale pubblico di accesso ai servizi dedicati alle imprese italiane che esportano o sono orientate all'internazionalizzazione.

Finanziamenti per il Made in Italy: fondo perduto al 50% 17 Settembre 2020 È online il nuovo portale pubblico per l’internazionalizzazione creato da Agenzia ICE, SACE e SIMEST: Export.gov.it è la piattaforma dedicata alle imprese italiane che già esportano o che sono orientate a farlo, alle quali sono dunque rivolti una serie di servizi di supporto per l’espansione sui mercati esteri.

Nato su impulso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, nel quadro delle strategie della Cabina di Regia per l’internazionalizzazione, il portale offre l’accesso ai servizi per l’export, nazionali e regionali, permettendo alle aziende di accedere con pochi click alle iniziative e agli strumenti formativi e informativi esistenti,

Su Export.gov.it saranno anche presenti i servizi resi operativi dalle Camere di Commercio per accompagnare le aziende verso le opportunità offerte dai mercati internazionali.

Pensato per le imprese già presenti all’estero ma intenzionate a dare una spinta in più alla propria attività, la piattaforma rappresenta un valido aiuto anche per coloro che muovono i primi passi nel settore.