Graduatoria INPS per la pensione dei lavoratori precoci

Pensione Precoci: scadenza domande e requisiti per la Quota 41 9 Novembre 2021 Lei non ha ancora ricevuto riposta definitiva dell’INPS sulla pensione precoci perché ha presentato la domanda in giugno, quindi dopo il termine del 31 marzo, entro cui di ogni anno va inviata la richiesta all’istituto previdenziale per la certificazione del diritto alla pensione anticipata riservata ai lavoratori precoci.

Pur avendo i requisiti, e dunque diritto alla pensione, per conoscerne l’effettiva decorrenza dovrà attendere l’esito del monitoraggio di fine anno sulle risorse stanziate per la copertura 2021 della prestazione.