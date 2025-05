Pensioni INPS pagate all’estero: scadenza ultima il 18 luglio

C’è tempo fino al 18 luglio per far pervenire le attestazioni di esistenza in vita e continuare a ricevere la pensione pagata all’estero.

I pensionati italiani residenti all’estero coinvolti nella procedura di accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2025 e 2026 hanno tempo fino al 18 luglio per far pervenire le attestazioni, agevolando l’adempimento da parte dell’INPS.

Pensioni INPS pagate all'estero: come riscuotere l'assegno 7 Aprile 2025 Lo comunica lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza sociale, con il messaggio n. 1419 del 5 maggio, riferendosi ai pensionati residenti in America, Asia ed Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi che rientrano nell’attuale fase di verifica.

L’invio delle attestazioni a Citibank N.A. dev’essere completato entro il 18 luglio 2025, come indicato nel modulo di richiesta di attestazione di esistenza in vita trasmesso a tutti i soggetti interessati. Come ricorda l’INPS, l’invio delle attestazioni assicura non solo la regolarità dei pagamenti ma evita anche l’erogazione indebita dei trattamenti pensionistici a soggetti deceduti.

Le tempistiche di verifica sono differenziate in base all’area geografica di residenza dei pensionati.

La successiva si svolgerà da settembre 2025 a gennaio 2026 e coinvolgerà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le comunicazioni saranno loro inviate dal 17 settembre e i pensionati dovranno a loro volta trasmettere le attestazioni di esistenza in vita entro il 15 gennaio 2026.