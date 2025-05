Sicurezza sul Lavoro: nuova strategia di Governo

L'8 maggio un vertice tra Governo e Sindacati per la sicurezza sul lavoro: interventi su misura e incentivi per le imprese che investono in prevenzione

Il Governo anche quest’anno prepara un decreto, con l’intenzione di dedicarlo a misure per la sicurezza sul lavoro. L’Esecutivo ha annunciato di aver riservato a questo scopo 650 milioni di euro, che si aggiungono a circa 600 miliardi già previsti dai bandi INAIL.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è limitata a dire che l’obiettivo è potenziare gli incentivi per le imprese destinati ad aumentare la sicurezza, con particolare attenzione al mondo agricolo. Meloni ha espresso l’auspicio che sul tema si possa dar vita a un’alleanza tra istituzioni, sindacati, associazioni datoriali, affinché diventi una priorità.

La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha inoltre anticipato nuove iniziative dedicate alla formazione, sia nelle scuole sia nelle aziende, oltre a premialità per le imprese che mettono in atto buone pratiche in questo ambito.

Proposte e linee di intervento saranno presentate l'8 maggio, durante un incontro con i sindacati. Sarà quello il momento in cui si conosceranno più nel dettaglio le misure in cantiere. Nel frattempo, è già prevista anche la stabilizzazione della tutela INAIL per studenti e personale docente e non docente nella Scuola, disposta dal Decreto Lavoro del 2023.

Al tema della sicurezza sul lavoro quest’anno è stato dedicata anche la festa del lavoro dai sindacati. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pronunciato un discorso in cui ha denunciato da una parte la persistente piaga delle morti e degli infortuni sul lavoro, oltre che le incertezze di un mondo del lavoro caratterizzato sempre più da precarietà e bassi stipendi.