Contributi INPS per i dipendenti: minimali e massimali 2025

L’esonero dal pagamento del contributo addizionale INPS per aziende in crisi termina quando l’impresa è in grado di risolvere la sua situazione debitoria.

In caso di sospetto illecito, non è ammissibile estendere i controlli del datore di lavoro alle e-aziendali precedenti all’origine del sospetto stesso.

Contributi INPS, ancora problemi per i versamenti con F24

L’INPS non ha risolto le criticità di aggiornamento delle posizioni contributive per i pagamenti con F24: in arrivo istruzioni per gestire i ritardi.