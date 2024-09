Carpooling, i risparmi per l’ambiente e per i dipendenti

Osservatorio Aziende In Movimento: nel 2024 carpooling per 177mila dipendenti, che risparmiano sull'auto condividendola: come funziona e dove è più usato.

Il vantaggio principale del carpooling è la riduzione dell’inquinamento, ma c’è anche da considerare l’aspetto economico a beneficio dei dipendenti. In base ai dati dell’Osservatorio Aziende In Movimento di Jojob Real Time Carpooling – che ha analizzato l’utilizzo del servizio in circa 3mila sedi coinvolgendo oltre 177mila dipendenti – nel primo semestre 2024 si sono registrati quasi 300mila tragitti in carpooling.

Significa oltre 166mila auto in meno sulla strada ed un risparmio ambientale di 553mila 516 kg di CO2 e per i dipendenti di oltre 845mila euro.

Lombardia sul podio ma Roma regina dei carpooler

«Il carpooling offre significativi benefici sia alle aziende che ai dipendenti, soprattutto in contesti urbanizzati come la Lombardia o il Piemonte» ha spiegato Gerard Albertengo, Ceo e fondatore di Jojob, commentando i dati dell’Osservatorio.

La Lombardia è in effetti sul primo gradino del podio per l’utilizzo del carpooling, seguita da Emilia Romagna e Lazio.

Fra le città, invece, quella in cui il servizio di condivisione del tragitto in auto è maggiormente utilizzato è Roma, seguita da Brescia e Trento.

Interessante l’analisi per settori, che vede spiccare il metalmeccanico. Pur non essendo il segmento con più aziende che offrono il carpooling ai dipendenti, è quello in cui questi ultimi aderiscono in maggior numero (il 24,6% del totale). Si tratta spesso di imprese di grandi dimensioni situate in contesti suburbani, quindi raggiungibili soltanto con mezzi privati. Una situazione ideale per promuovere il carpooling. A scegliere la mobilità condivisa insieme a Jojob sono anche le aziende del settore bancario, alimentare, logistica.

Il ruolo del mobility manager

«In generale – prosegue Albertengo -, emerge sempre più nettamente l’importanza, all’interno della struttura aziendale, della figura del Mobility Manager, responsabile della pianificazione e della gestione della mobilità aziendale: grazie al suo lavoro è possibile implementare soluzioni per ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, aumentando al tempo stesso il benessere dei lavoratori».

La maggior parte dei carpooler utilizza le auto private a turno dividendosi le spese, oltre la metà dei dipendenti condivide l’auto per una media di cinque giorni a settimana, mentre il 18,2% condivide il tragitto casa-lavoro per una media di quattro giorni a settimana e il 15,9% per tre giorni.

I vantaggi del carpooling

Fra le motivazioni che spingono alla scelta del carpooling c’è ovviamente il risparmio economico (61,4%), seguito dalla riduzione dell’impatto ambientale (15,4%) ma anche dalla socializzazione offerta dalla condivisione del viaggio (6,5%).

Il 5,65 dei dipendenti ricorre invece al carpooling aziendale perché non ha alternative di trasporto pubblico o privato.