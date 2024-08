Ricerca universitaria: i nuovi contratti nella riforma del pre-ruolo

Come si calcolano gli stipendi lordi e netti in base alla tipologia di CCNL e nel caso del contratto di apprendistato: ecco regole ed esempi pratici.

Ferragosto in busta paga: guida pratica e completa

Come viene calcolato il Ferragosto in busta paga? Le regole per chi lavora e chi no, le maggiorazioni previste dai CCNL e le modalità di retribuzione per questa festività.