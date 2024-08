Annunci lavoro: le migliori offerte per settore e regione

Osservatorio sul mercato del lavoro: InfoJobs analizza le offerte di lavoro e le figure più ricercate nel primo semestre 2024.

Il mercato del lavoro in Italia è dinamico e propositivo, caratterizzato dalla crescente ricerca di personale da parte delle aziende.

Secondo i dati dell’Osservatorio mercato del lavoro primo semestre 2024 di InfoJobs, sono state oltre 180mila le offerte di lavoro pubblicate tra gennaio e giugno.

La Lombardia, in particolare, è in cima alla classifica delle regioni con maggior numero di offerte di lavoro, raccogliendo il 29,1% del totale nazionale seguita da Emilia-Romagna (16,7%) e Veneto (13,6%). A livello provinciale, invece, è Milano a posizionarsi in testa (10,1%), seguita da Roma (5,1%) e Torino (4,8%).

Tra le categorie professionali più richieste, invece, ci sono Operai, Produzione, Qualità (con il 29,1% del totale delle offerte di lavoro) ma anche Acquisti, Logistica, Magazzino (9,7%). La categoria Amministrazione Contabilità Segreteria guadagna il terzo posto (9,4%), davanti a Commercio al dettaglio, GDO, Retail (8,7%), Turismo e Ristorazione (6,1%) e Vendite (5%).

Lo studio, infine, elenca le professioni più cercate su InfoJobs nel primo semestre del 2024:

Esperto contabile;

Magazziniere;

Barman;

Operatore tecnico/meccanico;

Chef;

Addetto alla logistica;

Disegnatore meccanico;

Addetto Vendita;

Cameriere;

Saldatore.