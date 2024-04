Sciopero giovedì 11 aprile: fermi trasporti pubblici e Poste

Sciopero nazionale per giovedì 11 aprile, che coinvolge anche trasporti pubblici locali e Poste Italiane: ecco le astensioni nei vari settori coinvolti.

Giovedì 11 aprile sarà una giornata di scioperi su tutto il territorio nazionale, proclamati da Cgil e Uil con orari differenti a seconda del settore di attività.

In occasione della mobilitazione, infatti, i lavoratori dei settori privati incroceranno le braccia per 4 ore, mentre saranno 8 le ore coinvolge nel comparto dell’edilizia. Lo stop delle attività coinvolgerà il trasporto pubblico, i servizi di Poste Italiane e non solo.

Qui di seguito l’elenco delle astensioni in programma:

Trenitalia , Trenord e Italo : astensione dalle 9 alle 13 dell’11 aprile, garantendo i servizi minimi di trasporto;

, e : astensione dalle 9 alle 13 dell’11 aprile, garantendo i servizi minimi di trasporto; trasporto pubblico locale : autobus e metropolitane ferme a Milano e Roma dalle ore 20 alle ore 24, a Napoli dalle 9.00 alle 13.00;

: autobus e metropolitane ferme a Milano e Roma dalle ore 20 alle ore 24, a Napoli dalle 9.00 alle 13.00; Poste Italiane : stop per 4 ore all’inizio di ogni turno lavorativo;

: stop per 4 ore all’inizio di ogni turno lavorativo; ANAS: sciopero delle ultime 4 ore di ciascun turno lavorativo, da Mezzanotte fino alle ore 24, tuttavia saranno garantiti i servizi del soccorso meccanico e della sicurezza stradale in strade e autostrada.

Lo sciopero è stato indetto dalle sigle sindacali con lo slogan “Adesso Basta” nell’ottica di far valere tre obiettivi primari: zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale che renda equo il gettito IRPEF, un nuovo modello sociale di fare impresa basato sul rinnovo dei contratti nazionali e su un’occupazione stabile e non precaria, unitamente a una concreta riforma delle pensioni.