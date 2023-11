Taglio pensioni PA: si salvano quelle di vecchiaia

Governo: ok a misure per evitare il taglio della pensione di vecchiaia dei dipendenti pubblici ex INPDAP, ma resta la penalità per chi esce in anticipo.

Il Governo si impegna a limitare il taglio alle pensioni dei dipendenti pubblici inserito in Manovra 2024: è quanto emerso durante il vertice con i sindacati di martedì 28 novembre, che segue quello di venerdì con i rappresentanti delle imprese.

L’obiettivo è condividere con le parti sociali le modifiche che il Governo Meloni si prepara a inserire nel maxi-emendamento sul ddl di bilancio, attualmente in commissione Bilancio al Senato. Di fondo, tuttavia, l’impianto della Manovra resta intatto e così gran parte dei tagli.

Pensioni PA: taglio per le uscite anticipate

Taglio pensioni medici in Manovra 2024, verso correttivi 20 Novembre 2023 Le modifiche promesse riguardano il taglio della quota retributiva delle pensioni future di specifiche categorie di dipendenti pubblici iscritti ad alcune gestioni ex INPDAP: medici e personale sanitario, dipendenti degli enti locali, maestri di nido, ufficiali giudiziari. Questi soggetti vengono penalizzati nel momento in cui hanno fino a 15 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 1995. Non è ancora certa la modifica in cantiere ma il Governo si è impegnato a tutelare chi si ritira con la pensione di vecchiaia. Questo, in relazione a tutti i dipendenti interessati e non solo i medici, protagonisti delle più marcate proteste.

Probabilmente, si limiterà il taglio a chi va in pensione anticipata con sistema misto dal 2024, con una penalizzazione crescente con l’aumentare degli anni di anticipo rispetto al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Fumata nera sulla flessibilità in uscita

Taglio pensioni 2024: le nuove penalizzazioni 6 Novembre 2023 Nessuna apertura di Governo sulle altre richieste avanzate dai Sindacati e relative alle novità di riforma pensioni e flessibilità in uscita inserite in Manovra 2024: restano dunque i requisiti più stringenti per APE Sociale, Opzione Donna e Quota 103. «Continua a essere una Manovra sbagliata» sottolinea il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Ancora: «le ragioni dello sciopero contro la Manovra sono confermate».

«Il Governo ha confermato l’impostazione della Manovra», aggiunge il ledaer Uil, Pierpaolo Bombardieri: «alla domanda se è vero o falso che fanno cassa sulle pensioni, non hanno risposto, come ci aspettavamo».

Luigi Sbarra, segretario generale Cisl, sottolinea che l’incontro ha rappresentato «un rilevante segno di attenzione e rispetto dopo le mobilitazioni e le manifestazioni di questi giorni», e spiega di aver presentato una serie di richieste al Governo sui correttivi alla Manovra 2024:

la disponibilità del Governo a sostenere la partecipazione dei lavoratori alle scelte e agli utili delle aziende, quale chiave di volta per rafforzare il sistema economico italiano attraverso un rinnovato rapporto tra imprese e lavoratori.