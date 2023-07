Classifica dei Lavori Stagionali più pagati nell’Estate 2023

La classifica del lavori stagionali più redditizi per l'estate 2023 svela cifre da capogiro, dal più comune hostess di eventi fino all'istruttore di surf.

In questi giorni, spopola in rete la classifica dei lavori stagionali estivi meglio pagati durante la bella stagione, redatta dal tabloid britannico The Sun, sulla base delle elaborazioni del motore di ricerca Adzuna.

Stipendi: la classifica italiana delle retribuzioni 16 Maggio 2023 La fotografia scattata nel mondo del lavoro giovanile e precario si applica nel Regno Unito ma, di fatto, riflette i trend del mercato occupazionale tipici dell’estate per ogni economia.

Dunque, anche noi di PMI.it abbiamo scelto di riportarla, come spunto di analisi e riflessione per chi è in cerca di occupazione temporanea e possiede specifiche competenze da massimizzare durante i mesi estivi.

Istruttore di Surf: il lavoro più pagato dell’estate

L’istruttore di surf emerge come il lavoro estivo più pagato, con un guadagno che può raggiungere i 7.227 euro nel periodo estivo.

Assistente di Catering: guadagni da grandi eventi

Grazie all’aumento dei festival, concerti e grandi eventi estivi, la domanda di assistenti al catering cresce, consentendo di guadagnare fino a 7.138 euro in tre mesi.

Guida Turistica: l’Arte che paga meglio in estate

Al terzo posto, troviamo la guida turistica (professionale, con titolo e patentino). Nonostante sia un lavoro attivo tutto l’anno, in estate la domanda aumenta, soprattutto nelle città d’arte invase dai turisti, permettendo di guadagnare fino a 6.782 euro.

Inserviente in spiaggia: lavoro al sole redditizio

Al quarto posto, l’inserviente di spiaggia con un guadagno di 6.634 euro.

Istruttore di Nuoto: guadagno in piscina

Al quinto posto, l’istruttore di nuoto che può guadagnare fino a 6.600 euro.

Coordinatore di Campi Estivi: lavoro che ri-paga

Al sesto posto, il coordinatore di campi estivi che permette di portare a casa 6.283 euro.

Parcheggiatore: lavoro stagionale molto richiesto

Il parcheggiatore, molto richiesto in questo periodo, si colloca al settimo posto con un guadagno di 6.209 euro.

Estetista: la bellezza paga sempre

L’estetista occupa l’ottavo posto della classifica dei lavori stagionali più pagati, con un guadagno fino a 6.170 euro.

Assistente in Gelateria: dolce guadagno estivo

Nona posizione per l’assistente in gelateria che può guadagnare fino a 5.789 euro.

Host/Hostess di Eventi: lavoro giovane e redditizio

In decima posizione, l’host/hostess di eventi, un lavoro accessibile ai più giovani (tra i 16 e i 25 anni) che può portare un guadagno di 5.667 euro anche senza titoli di studio, anche se spesso richiede almeno un corso di formazione.

In sintesi, questi sono i lavori stagionali più pagati nell’estate 2023 secondo The Sun, che offrono opportunità sia ai giovani alle prime esperienze sia alle aziende in cerca di forza lavoro extra. Tuttavia, con alcune accortezze, come ricorda l’HSE advisor e coach Tommaso Barone (tommasobarone.it):

Purtroppo troppe volte i lavoratori stagionali non sono abbastanza formati in tema di sicurezza. La fretta può giocare brutti scherzi e togliere tempo alla formazione e all’educazione al tema della sicurezza sul lavoro.