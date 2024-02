Green Jobs: ecco le professioni di ultima generazione

Cresce il mercato delle professioni green, tra ruoli tradizionali e profili di ultima generazione: il quadro delle nuove opportunità.

Entro il 2027 saranno circa 2,4 milioni i lavoratori attivi nella green economy e, secondo le stime della Commissione Europea, da qui al 2025 serviranno 60 milioni di risorse, impegnate nelle professioni tradizionali ma anche in quelle di ultima generazione.

Per il portale AppLavoro.it, che ha effettuato un’analisi dei trend nel comparto Green Jobs, la parola d’ordine è ecosostenibilità.

La ricerca di esperti green in Italia si è mostrata in costante aumento nell’ultimo quinquennio, come testimoniano le numerose offerte di lavoro rivolte a tecnici manutentori, ingegneri delle infrastrutture e civili, progettisti di impianti fotovoltaici, lavoratori dell’agricoltura ecosostenibile e addetti all’assemblaggio di veicoli elettrici.

A queste professioni si aggiungono alcuni nuovi profili che oggi sono ancora difficili da reperire:

Energy Manager,

Mobility Manager aziendali,

ingegneri di materiali green,

esperti in Smart City,

giuristi ambientali.

La ricerca di personale qualificato arriva da parte di un numero crescente di imprese, che stanno adottando strategie di transizione energetica anche facendo leva sugli incentivi statati per realizzare gli obiettivi fissati dal PNRR.