Farmacisti: come si calcola la pensione ENPAF

La misura della pensione ai superstiti è pari alle seguenti aliquote della pensione di reversibilità ENPAF:

60% al coniuge 80% al coniuge e un figlio 100% al coniuge con due o più figli

Se hanno diritto alla pensione ai superstiti solo i figli, le aliquote sono le seguenti:

70% un figlio 80% due figli 100% tre o più figli

I nipoti hanno le stesse aliquote di reversibilità stabilite per i figli.

Se hanno diritto alla pensione ai superstiti i genitori, le aliquote sono le seguenti:

15% un genitore 30% entrambi i genitori

Per i superstiti fratelli o sorelle, se hanno diritto alla pensione di reversibilità, le aliquote sono le seguenti:

15% un fratello / sorella 30% due fratelli / sorelle 45% tre fratelli / sorelle 60% quattro fratelli / sorelle 75% cinque fratelli / sorelle 90% sei fratelli / sorelle 100% sette fratelli / sorelle

La somma delle quote non può, comunque, superare il 100% della pensione di spettanza dell’assicurato.

Per richiedere la pensione ai superstiti, è necessario utilizzare i moduli disponibili nella sezione apposita e inviare la domanda tramite posta raccomandata o PEC.

Pensioni ENPAF in totalizzazione

La totalizzazione permette di cumulare i contributi previdenziali versati in più gestioni al fine di ottenere un’unica pensione. È possibile totalizzare anche se si raggiungono i requisiti minimi per la pensione in una gestione, ma non si è ancora titolari di un trattamento pensionistico diretto. La domanda di pensione in totalizzazione va presentata alla Cassa nella quale si è ancora iscritti.

La contribuzione coincidente viene considerata una volta sola per la valutazione dei requisiti minimi, ma concorre interamente alla formazione della misura della pensione. La liquidazione è a carico delle singole gestioni e il pagamento viene effettuato dall’INPS. La totalizzazione è applicabile per:

la pensione di vecchiaia in totalizzazione che si matura al compimento del 66° anno di età con 20 anni di contribuzione ottenuti sommando i contributi versati alle varie gestioni previdenziali che non devono essere completamente coincidenti con quelli presenti presso l’altra o le altre gestioni previdenziali;

che si matura al compimento del 66° anno di età con 20 anni di contribuzione ottenuti sommando i contributi versati alle varie gestioni previdenziali che non devono essere completamente coincidenti con quelli presenti presso l’altra o le altre gestioni previdenziali; la pensione di anzianità in totalizzazione che si ottiene con 41 anni di contributi provenienti da diverse gestioni previdenziali, a condizione che non siano coincidenti. La decorrenza è fissata a 21 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti;

che si ottiene con 41 anni di contributi provenienti da diverse gestioni previdenziali, a condizione che non siano coincidenti. La decorrenza è fissata a 21 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti; la pensione di invalidità in totalizzazione , che viene concessa in base ai requisiti richiesti dal sistema pensionistico a cui la persona interessata è iscritta al momento in cui diventa inabile. In questo caso, la pensione inizia a essere pagata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. La domanda deve essere presentata all’ente che gestisce l’assicurazione a cui l’interessato è o è stato iscritto;

, che viene concessa in base ai requisiti richiesti dal sistema pensionistico a cui la persona interessata è iscritta al momento in cui diventa inabile. In questo caso, la pensione inizia a essere pagata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. La domanda deve essere presentata all’ente che gestisce l’assicurazione a cui l’interessato è o è stato iscritto; la pensione indiretta in totalizzazione: in caso di morte del titolare di una pensione di vecchiaia o di anzianità, ogni gestione provvederà a liquidare la pensione di reversibilità per la quota che riguarda il defunto. La pensione ai superstiti viene concessa in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti dalla forma pensionistica del defunto. Se viene concessa una pensione ai superstiti, essa decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del defunto.

La decorrenza della pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione è fissata a 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti (Legge n. 122/2010).

Pensioni ENPAF in cumulo

Il cumulo delle pensioni consente di unire i periodi di contribuzione versati in più gestioni previdenziali per ottenere un’unica pensione, senza costi aggiuntivi. La legge n. 232/2016 ha esteso il cumulo anche alle Casse di previdenza dei professionisti e ha introdotto la possibilità di ottenere la pensione anticipata, che si matura con un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

La domanda va presentata all’Ente previdenziale di ultima iscrizione e i periodi assicurativi non devono essere coincidenti. La contribuzione coincidente viene considerata una sola volta per il raggiungimento dei requisiti minimi, ma concorre interamente alla formazione della pensione.

Il cumulo si differenzia dalla ricongiunzione in quanto è gratuito e non comporta il trasferimento di contribuzione verso un solo Ente. Le prestazioni liquidabili sono la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, la pensione di invalidità e la pensione indiretta.

Indennità di maternità

L’ENPAF eroga anche l’indennità di maternità alle farmaciste che non ricevono copertura indennitaria da parte di enti di previdenza terzi.

Hanno diritto all’indennità le donne che svolgono attività professionali autonome, disoccupate temporanee e involontarie, titolari, socie, collaboratrici di impresa familiare e associate agli utili di farmacia o parafarmacia.

La prestazione copre la gravidanza e il puerperio, l’interruzione di gravidanza per motivi spontanei o terapeutici e l’adozione o affidamento del minore.

L’indennità è pari ai cinque dodicesimi dell’80% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento. In caso di mancata possibilità di prendere a riferimento il reddito da lavoro autonomo, l’indennità è corrisposta nella misura dell’80% di cinque mensilità del salario minimo giornaliero stabilito per la qualifica di impiegato.

La misura dell’indennità minima per l’anno 2023 è pari a € 5.610,80 lordi. La legge 15/10/2003 n. 289 ha fissato un importo massimo erogabile, che per l’anno 2023 è pari a € 28.054.

Quanti contributi pagano i farmacisti?

Il pagamento dei contributi previsti dal regolamento dell’ENPAF è obbligatorio per tutti i suoi iscritti. Esistono tre tipologie di contributi:

contribuzone “intera” , garantisce il diritto alla pensione ENPAF per i titolari di farmacie, i collaboratori impiegati nelle farmacie familiari, i professionisti autonomi, i soci che beneficiano degli utili e coloro che si occupano di parafarmacie;

, garantisce il diritto alla pensione ENPAF per i titolari di farmacie, i collaboratori impiegati nelle farmacie familiari, i professionisti autonomi, i soci che beneficiano degli utili e coloro che si occupano di parafarmacie; “ ridotta “, garantisce un trattamento previdenziale proporzionale all’importo versato alla fondazione ed è richiedibile da coloro che svolgono più attività professionali o dagli esercenti con contratto a tempo determinato;

“, garantisce un trattamento previdenziale proporzionale all’importo versato alla fondazione ed è richiedibile da coloro che svolgono più attività professionali o dagli esercenti con contratto a tempo determinato; “di solidarietà“, è richiesta agli iscritti che hanno aderito alla fondazione a partire dal 2004 e varia dall’1% al 3% del contributo integrale per i disoccupati. Inoltre, i contributi obbligatori possono beneficiare di una riduzione compresa tra il 33% e l’85%.

Nel 2023, gli iscritti all’ENPAF dovranno versare i contributi previdenziali, assistenziali e per la maternità, che variano in base alla fascia di appartenenza e alla scelta di eventuali riduzioni. Inoltre, è previsto un Contributo associativo una tantum di 52 euro, ad eccezione dei neoiscritti che optano per il contributo di solidarietà.

La scadenza per il pagamento delle rate è fissata al 30 giugno, 31 luglio e 31 agosto 2023, mentre chi versa solo il contributo di solidarietà dovrà farlo entro il 30 giugno.

Riportiamo di seguito le aliquote contributive ENPAF 2023:

Contributo Previdenza Assistenza Maternità TOTALE Intero 5.002,00 30,00 9,00 5.041,00 Doppio 10.004,00 30,00 9,00 10.043,00 Triplo 15.006,00 30,00 9,00 15.045,00 Riduzione del 33,33% 3.335,00 30,00 9,00 3.374,00 Riduzione del 50% 2.501,00 30,00 9,00 2.540,00 Riduzione dell’85% 750,00 30,00 9,00 789,00 Solidarietà 3% (dipendenti) 150,00 30,00 9,00 189,00 Solidarietà 1% (disoccupati) 50,00 30,00 9,00 89,00

Riduzione della quota annuale

Le riduzioni contributive sono previste per esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente, disoccupati temporanei e involontari, non esercenti attività professionale e pensionati ENPAF. Chi sceglie di versare il contributo previdenziale in misura ridotta avrà una prestazione pensionistica proporzionalmente ridotta.

La percentuale di riduzione può essere del 33,33%, del 50% o dell’85%, a seconda delle situazioni specifiche. Tuttavia, non tutti hanno diritto alla riduzione massima dell’85%. È importante tenere presente le condizioni necessarie per ottenere la riduzione massima, che variano a seconda dello status lavorativo e della situazione di disoccupazione involontaria.

Categoria Riduzione 33,33% Riduzione 50% Riduzione 85% Esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente ✔️ ✔️ ✔️ Disoccupati temporanei e involontari ✔️ ✔️ ✔️ (fino a 5 anni) Non esercenti attività professionale ✔️ ✔️ – Pensionati ENPAF non esercenti attività professionale ✔️ ✔️ ✔️ Pensionati ENPAF che esercitano attività professionale senza ulteriore previdenza obbligatoria ✔️ ✔️ –

Per coloro che non hanno diritto a nessuna riduzione, esiste la possibilità di aderire al Fondo di Solidarietà, che prevede un contributo percentuale ridotto e offre specifiche condizioni.

Le regole per la contribuzione e le riduzioni del contributo variano per gli stagisti, gli specializzandi e i borsisti. Nel caso degli stagisti e degli specializzandi, l’ENPAF considera che non sia configurato l’esercizio di attività professionale, a meno che la borsa di studio non comporti un’attività professionale specifica.

Per i borsisti che svolgono attività professionale per più di 6 mesi e un giorno senza altre coperture previdenziali obbligatorie, è richiesta la contribuzione intera. Tuttavia, alcune borse di studio riconosciute dall’università comportano l’obbligo di versamento contributivo alla Gestione Separata INPS e permettono la richiesta della riduzione dell’85% del contributo ENPAF o l’adesione al Fondo di Solidarietà.

La riduzione della quota annuale del contributo ENPAF può essere richiesta presentando un’apposita domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo all’iscrizione per i nuovi iscritti, o entro il 30 settembre dell’anno in corso per gli iscritti già esistenti.

Se il periodo utile per la riduzione viene raggiunto dopo il 30 settembre, il termine di decadenza viene prorogato fino al 31 dicembre. È importante verificare se si soddisfano i requisiti per la riduzione prima di presentare la domanda di iscrizione o cancellazione dall’Ordine dei farmacisti.

La domanda di riduzione del contributo viene accettata se l’iscritto si trova in una delle condizioni che danno diritto alla riduzione per almeno 6 mesi e un giorno nell’anno solare o per almeno la metà più un giorno in un anno frazionato.

Restituzione dei contributi

L’ENPAF prevede la possibilità di restituire i contributi previdenziali a coloro che, al compimento del 68º anno di età e previa cancellazione dall’Albo, non hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia. La restituzione dei contributi riguarda solo i contributi versati fino all’anno 2003 e viene decurtata dell’aliquota percentuale corrispondente alla copertura assicurativa dei rischi di invalidità o morte. I contributi versati a partire dall’anno 2004 non vengono restituiti.