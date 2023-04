Malattia, maternità e paternità: importi 2023 per le indennità INPS

Aggiornamento importi indennità INPS 2023 per malattia, maternità e paternità, con variazioni per diverse categorie di lavoratori: tutti i dettagli.

L’INPS ha comunicato, nella Circolare n. 43, gli importi aggiornati per le indennità di malattia, maternità, paternità e tubercolosi nel 2023. Questi importi sono riferiti alle diverse categorie di lavoratori con diritto alle prestazioni in oggetto.

Indennità per dipendenti

Per i lavoratori dipendenti, gli importi delle indennità per malattia, maternità/paternità e tubercolosi variano in base alla tipologia di lavoratore e alla prestazione. Di seguito sono riportati i dettagli per ciascuna categoria.

Lavoratori soci di società

e di enti cooperativi,

anche di fatto Retribuzione dei mese

precedente, comunque

non inferiore al

minimale di 53,95 euro Lavoratori agricoli

a tempo determinato Retribuzione di base

per la liquidazione

delle prestazioni

pari a 48,00 euro Compartecipanti familiari

e piccoli coloni In via temporanea

il reddito annuo

è 60,26 euro Lavoratori italiani

operanti all’estero

in paesi extracomunitari Riferimento:retribuzioni

convenzionali 2023

Indennità per lavoratori domestici

Per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari, gli importi di riferimento per l’indennità di maternità e paternità sono differenti e dipendono dalla retribuzione oraria effettiva:

7,90 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,92 euro;

8,92 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,92 euro e fino a 10,86 euro;

10,86 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 10,86 euro;

5,75 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Indennità per autonomi

L’INPS ha comunicato anche gli importi per il calcolo delle indennità di maternità, paternità, congedo parentale e interruzione della gravidanza per i lavoratori autonomi, suddivisi per categoria.

Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali 48,00 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2023 per la qualifica di operaio dell’agricoltura, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2023 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2022 Artigiani 53,95 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera Commercianti 53,95 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera Pescatori 29,98 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale

Indennità in Gestione Separata

Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, l’Istituto ha fornito gli importi 2023 per il calcolo delle prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità, paternità e congedo parentale.

Le aliquote contributive pensionistiche variano in base alla tipologia di lavoratore.

26,23% Liberi professionisti 33,72% Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 35,03% Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

Per il 2023, il minimale di redditoè pari a 17.504 euro e il massimale è pari a 113.520,00 euro. Il limite di reddito per l’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia è pari a 73.509,80 euro.

I contributi mensili utili e gli importi delle indennità per malattia e degenza ospedaliera sono calcolati in base alle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento.

I contributi mensili utili:

382,61 euro Liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 26,23% 491,86 euro Collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72% 510,97 euro Collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 35,03%

Gli importi per la degenza ospedaliera:

49,76 euro (16%) se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione 74,64 euro (24%) se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione 99,52 euro (32%) se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione

Gli importi per l’indennità di malattia:

24,88 euro (8 per cento) se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione 37,32 euro (12 per cento) se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione 49,76 euro (16 per cento) se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione

Assegno di maternità dei comuni e per lavori atipici

Infine, l’INPS ha fornito i dettagli sull’importo dell’assegno di maternità dei comuni e per lavori atipici e discontinui nella circolare n. 26/2023.

383,46 euro mensili, 1.917,30 euro totali (misura piena);

ISEE pari a 19.185,13 euro.