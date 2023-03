Tutti i sussidi INPS per persone a basso reddito

Panoramica sui servizi INPS per la richiesta di sussidi da parte delle persone a basso reddito: dagli arretrati ANF alla SIA passando per i bonus 200 euro.

L’INPS mette a disposizione una serie di servizi per agevolare la richiesta di sussidi da parte delle persone a basso reddito, anche presentando la domanda online attraverso i canali dedicati del suo portale,

L’elenco dei servizi online per richiedere sussidi per persone a basso reddito comprende diverse tipologie di prestazione economica, spaziando dall’assegno familiare e sociale (per gli aventi ancora diritto) fino alla SIA, dalla Carta Acquisti Ordinaria al Reddito o Pensione di Cittadinanza.

Elenco sussidi INPS per basso reddito

Disoccupazione: richiesta indennità online 15 Marzo 2023 Qui di seguito l’elenco delle principali prestazioni INPS erogate nell’ambito dei sussidi destinati ai soggetti con reddito inferiore a una determinata soglia. Sul portale, le prestazioni sono illustrate tramite scheda descrittiva e contengono un link diretto al servizio di richiesta online. Sono presenti in realtà anche misure non più in vigore, per le quali tuttavia è possibile in alcuni casi chiedere gli arretrati spettanti.

Assegno familiare , rivolto ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore ai limiti stabiliti dalla normativa, alle condizioni di legge e attinenti ai periodi entro il 28 febbraio 2022;

, rivolto ai lavoratori dipendenti con reddito inferiore ai limiti stabiliti dalla normativa, alle condizioni di legge e attinenti ai periodi entro il 28 febbraio 2022; Assegno di solidarietà Assistenza Magistrale , destinato ai familiari superstiti degli iscritti alla Gestione Magistrale deceduti in attività di servizio, se in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro, riferito al nucleo familiare di appartenenza;

, destinato ai familiari superstiti degli iscritti alla Gestione Magistrale deceduti in attività di servizio, se in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro, riferito al nucleo familiare di appartenenza; Assegno sociale , prestazione destinata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi annuali inferiori alle soglie di legge (il beneficio è provvisorio e la verifica dei requisiti socioeconomici e della residenza è annuale);

, prestazione destinata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi annuali inferiori alle soglie di legge (il beneficio è provvisorio e la verifica dei requisiti socioeconomici e della residenza è annuale); Gestione Assistenza Magistrale , assegno temporaneo integrativo per gli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale o loro superstiti in condizioni economiche disagiate;

, assegno temporaneo integrativo per gli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale o loro superstiti in condizioni economiche disagiate; ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa), riconosciuta ai lavoratori che esercitano attività di lavoro autonomo;

(Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa), riconosciuta ai lavoratori che esercitano attività di lavoro autonomo; Indennità una tantum 200 euro , sostegno economico rivolto a molteplici categorie di lavoratori;

, sostegno economico rivolto a molteplici categorie di lavoratori; SIA, Sostegno per l’Inclusione Attiva, sussidio economico per famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali siano presenti minori, figli disabili o donne in gravidanza.

CI sono poi le prestazioni legate alla disoccupazione (a partire dalla NASpI) e quelle al nucleo familiare (a partire dall’Assegno Unico per figli a carico).

Sul portale INPS sono disponibili anche servizi le informazioni di carattere generale sulle prestazioni sociali e le funzionalità per la gestione delle domande.