Piccolo Prestito NoiPA per Insegnanti e Statali

Cos’è, come funziona e come richiederere tramite sito INPS il Piccolo Prestito NoiPA, concesso ai lavoratori statali e dipendenti presso gli Enti locali.

Insegnanti, dipendenti statali o in servizio presso gli Enti locali possono richiedere il Piccolo Prestito NoiPA per ottenere un prestito a breve termine rimborsabile attraverso trattenute automatiche direttamente dal cedolino stipendiale.

È un servizio messo a disposizione da NoiPA per tutti gli amministrati, permettendo di accedere a piccolo prestiti erogati dall’INPS nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali. Il prestito corrisponde a una o più mensilità, da restituire secondo un piano di ammortamento definito a priori.

Requisiti e importi Piccolo Prestito NoiPA

Per richiedere il Piccolo Prestito NoiPA è necessario essere dipendenti in servizio presso Amministrazioni statali o Enti locali, iscritti alla “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali” (“Fondo credito”) con versamento del relativo contributo mediante trattenuta in busta paga dell’aliquota dello 0,35%.

I dipendenti con contratto a tempo determinato, tuttavia, possono richiedere il prestito solo per il periodo di tempo che manca fino alla scadenza del contratto.

È possibile richiedere importi corrispondenti alla singola mensilità stipendiale, da 1, 2, 3 o 4 mensilità nette rimborsabili in un differente numero di rate:

12 rate (prestiti annuali);

24 rate (prestiti biennali).

36 rate (prestiti triennali).

48 rate (prestiti quadriennali).

L’importo può anche essere erogato in doppia mensilità, ma solo fino a un massimo di 8 mensilità da restituire in 48 mesi. È anche previsto un tasso di interesse nominale annuo pari al 4,25% di un’aliquota dello 0,50% relativa alle spese di amministrazione, ma anche un premio fondo rischi applicato per fasce di età e in base alla durata del prestito.

Come richiedere il Piccolo Prestito NoiPA dal sito INPS

NoiPA ha creato un apposito servizio self-service, accessibile dall’area riservata del portale ufficiale, per poter effettuare la richiesta del piccolo prestito in autonomia. In questo modo la domanda viene inoltrata all’INPS attraverso la compilazione di un modulo on-line, senza recarsi personalmente presso la propria amministrazione o presso gli uffici INPS.

Per poter utilizzare il servizio è necessario essere in possesso di credenziali digitali personali.

Il Regolamento per l’erogazione dei prestiti agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, al Fondo Credito ex IPOST e alla Gestione Assistenza Magistrale ex ENAM, assieme alle modalità di presentazione della domanda di piccolo prestito, di prestito pluriennale per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della domanda di prestito small per la Gestione Assistenza Magistrale ex ENAM, sono contenuti nella Circolare 60/2020.