Contributi handicap e malattia: bando INPS per dipendenti Poste

Bando INPS concede contributi economici ai dipendenti Poste e IPOST caregiver o con handicap e malattia grave: istruzioni per le domande entro fine 2024.

C’è tempo fino al 31 dicembre 2024 per richiedere i contributi economici erogati in caso di handicap grave e grave malattia, a favore dei dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane SpA, dei dipendenti e pensionati ex IPOST (sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,4%) e dei loro coniugi, uniti civilmente e figli, che siano conviventi o domiciliati presso strutture di cura e assistenza specializzate.

Il bando INPS per l’anno corrente si riferisce a soggetti in condizione di handicap grave o affetti da patologia grave o rara nel lasso temporale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, con certificato medico non anteriore al 31 dicembre 2023.

L’importo della somma conferita, che non è compatibile con il bando “Long term care – Ricoveri in strutture residenziali”, varia in funzione dell’ISEE:

3mila euro con ISEE fino a 12mila euro;

2mila euro con ISEE compreso tra 12mila e 24mila euro;

mille euro con ISEE compreso tra 24mila euro e 32mila euro;

500 euro con ISEE superiore a 32mila euro o ISEE non valido.

La domanda di accesso ai contributo può essere trasmessa entro il 31 dicembre 2024, seguendo le istruzioni del bando.