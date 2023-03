Con la Virtual Card Sodexo Multi è possibile utilizzare e gestire i buoni pasto esclusivamente da smartphone senza la card fisica, per un’esperienza 100% virtuale.

Per le aziende stare al passo con la digital transformation è diventata una priorità, anche in ambito welfare. Le innovazioni in campo digitale, infatti, rappresentano un’opportunità da sfruttare per rispondere con efficacia alle richieste dei dipendenti, favorendo il loro benessere e migliorandone la qualità della vita.

La nuova Virtual Card Sodexo Multi nasce proprio con il duplice obiettivo di offrire ai dipendenti un’esperienza full digital e moderna, consentendo un uso smart, flessibile e conveniente dei buoni pasto in modalità 100% virtuale e, allo stesso tempo, di garantire alle aziende clienti dei prodotti di ultima generazione in ottica di retention dei talenti e di engagement dei dipendenti.

Buoni pasto con un click e vantaggi fiscali

Optando per la nuova Virtual Card Sodexo Multi, le aziende hanno l’opportunità di facilitare la vita dei dipendenti permettendo l’utilizzo dei buoni pasto Sodexo esclusivamente tramite Mobile App, con un semplice click.

La grande novità della Virtual Card, infatti, è proprio la possibilità di usare, controllare e gestire i buoni pasto ovunque e in qualsiasi momento senza dover portare la card fisica con sé.

La Virtual Card Sodexo Multi, inoltre, garantisce il 100% di deducibilità essendo esente da contributi fiscali sia per le aziende che per i dipendenti:

“Con il lancio della Virtual Card Sodexo Multi, diamo la possibilità ai nostri clienti di poter optare per soluzione completamente virtuale, con una user experience semplice e intuitiva – ha affermato Anna Maria Mazzini, Chief Growth Officer di Sodexo Benefits & Rewards Services Italia. – Come ci piace ricordare, infatti, Sodexo Multi non è ‘solo’ la card dei buoni pasto Sodexo, ma la porta d’ingresso digitale a un’esperienza più moderna, interamente rinnovata e in costante evoluzione.”

Vantaggi della Virtual Card Sodexo Multi

La versione totalmente virtuale di Sodexo Multi offre un utilizzo dei buoni pasto direttamente dal proprio device, effettuando i pagamenti direttamente dalla propria Mobile App MySodexoBenefits.

I vantaggi generati dall’uso della versione virtuale sono molteplici, per aziende e utilizzatori:

i buoni pasto sono immediatamente disponibili sull’App, senza dover aspettare i tempi di produzione e spedizione della card;

è possibile pagare direttamente da smartphone anche senza la card presso tutti i punti vendita convenzionati;

i buoni virtuali sono 100% deducibili e detraibili e sono utilizzabili in oltre 100.000 esercenti in tutta Italia fra bar, ristoranti, supermercati ed e-commerce convenzionati;

la gestione dei buoni è semplice, veloce e sicura, senza doversi preoccupare di smarrire la card grazie all’uso della App;

la Virtual Card Sodexo Multi è 100% sostenibile e offre una soluzione totalmente plastic free , garantendo un ridotto impatto ambientale;

, garantendo un ridotto impatto ambientale; i costi logistici di spedizione delle card sono azzerati, grazie all’utilizzo esclusivo da mobile.

Come usare la nuova Virtual Card da App

Per utilizzare la nuova Virtual Card Sodexo Multi è sufficiente scaricare l’App MySodexoBenefits, disponibile sui principali App store, registrandosi e associando la propria card.

Una volta completata la procedura sarà possibile effettuare pagamenti direttamente tramite la App, sia sui POS sia sulle barriere cassa della grande distribuzione, ma anche nei punti vendita fisici e online presso i partner convenzionati.

=> Per maggiori informazioni sulla Virtual Card Sodexo Multi clicca qui.