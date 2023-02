Pagamento pensioni marzo 2023: importi e calendario

Pensione: in arrivo i pagamenti degli assegni previdenziali di marzo, con date valuta differenti per chi ritira in contanti o ha l'accredito sul conto corrente.

Sono in pagamento le pensioni di marzo 2023, maggiorate dall’applicazione della rivalutazione per quanto riguarda i trattamenti superiori a quattro volte il minimo (2.101,52 euro), assieme agli arretrati di gennaio e febbraio.

Quanto è più alta la pensione di marzo?

La perequazione per il 2023 è pari al 7,3%, applicato in misura percentuale in base alla fascia pensionistica di appartenenza, secondo i nuovi importi pensione rivalutati dettagliati nella circolare 20/2023:

fino a 5 volte il TM (circa 2.625 euro lordi): 85% (aumento 6,2% );

); tra 5 e 6 volte il TM (tra 2.625 e 3.150 euro lordi): 53% (aumento 3,8% );

); tra 6 e 8 volte il TM (tra 3.150 e 4.200 euro lordi): 47% (aumento 3,4% );

); tra 8 e 10 volte il TM (tra 4.200 e 5.250 lordi): 37% (aumento 2,7% );

); oltre 10 volte il TM (oltre 5.250 euro lordi): 32% (aumento 2,3%).

Perché per alcuni la pensione di marzo è più bassa?

Per alcuni, il cedolino pensione di marzo ha riservato una brutta sorpresa: se da una parte la rivalutazione delle pensioni e il pagamento degli arretrati porta ad un aumento dell’assegno previdenziale, dall’altra sulla pensione di marzo gravano le trattenute fiscali (addizionali regionali e comunali, conguaglio 2022 e tassazione 2023) e le addizionali IRPEF regionali e comunali relative al 2022 (in 11 rate).

In aggiunta a tutto ciò va considerato che, a chi prende la pensione minima, manca ancora la rivalutazione straordinaria che dovrebbe arrivare ad aprile. Il riferimento è all’ulteriore aumento dell’1,5% previsto dalla Manovra (comma 310, art.1 della legge 197/2022) in via transitoria, elevato al 6,4% per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni.

Quando arriva la pensione di marzo 2023?

Il pagamento delle pensioni INPS di marzo 2023 avviene il 1° marzo, per i pagamenti presso Poste Italiane ed il 3 marzo per gli accrediti in sul conto corrente in banca. Dunque per ritirare la pensione in contanti allo sportello postale bisogna rispettare il seguente calendario, con date differenziate per cognome:

dalla A alla B: mercoledì 1 marzo;

dalla C alla D: giovedì 2 marzo;

dalla E alla K: venerdì 3 marzo;

dalla L alla O: sabato 4 marzo (solo la mattina);

dalla P alla R: lunedì 6 marzo;

dalla S alla Z: martedì 7 marzo.