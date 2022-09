Senza accordo solo lo smart working fino al 31 dicembre

La proroga dello smart working semplificato fino al 31 dicembre si riferisce alla durata del lavoro agile e non alla data della domanda

C’è una precisazione ministeriale sulla proroga dello smart working semplificato fino al 31 dicembre: è possibile ricorrere a questa procedura emergenziale, che non richiede accordo individuale, solo per applicare il lavoro agile fino alla fine dell’anno.

In pratica, il termine del 31 dicembre non si riferisce alla presentazione della domanda di lavoro agile senza accordo individuale, ma alla durata del periodo di smart working.

Quindi, per prevedere forme di lavoro agile nel 2023, anche se si presenta la domanda entro la fine di quest’anno, bisogna applicare la nuova procedura prevista dal decreto Semplificazione, e regolata dal decreto ministeriale 149/2022 del Lavoro.

Vediamo una scheda che sintetizza tutte le regole sullo smart working aggiornata alle ultime novità legislative, anche con l’aiuto dell’approfondimento dell’ufficio studi dei Consulenti del Lavoro.

Smart working che si conclude entro il 31 dicembre

Tutte le aziende del privato possono prorogare lo smart working fino al 31 dicembre 2022, senza bisogno di accordi individuali, semplicemente inviando una comunicazione al ministero con i nominativi dei lavoratori interessati e la durata del periodo di lavoro agile. Il riferimento legislativo è l’art. 90, commi 3 e 4, del decreto 34/2020. Alla procedura si accede attraverso il portale clicklavoro.

La proroga, che inizialmente non era stata prevista dopo la scadenza dello smart working emergenziale a fine agosto, è stata alla fine inserita nella legge di conversione del decreto Aiuti bis, ​articolo 25 bis del Decreto 115/2022.

Smart working ordinario per lavoro agile 2023

Smart Working nel privato: ecco il nuovo Modello dal 1° settembre 24 Agosto 2022 Dallo scorso primo settembre, è intervenuto il decreto Semplificazione che ha introdotto in via strutturale anche una nuova procedura di domanda di smart working, meno complessa di quella prevista prima del Covid.

In questo caso sono necessari gli accordi individuali, ma è stato semplificato l’invio delle comunicazioni al ministero. Non bisogna più allegare ogni singolo accordo, ma basta compilare un modulo, accessibile dal portale del ministero Servizi Lavoro.

Smart working con nuove regole: scadenza 1° novembre 31 Agosto 2022 In considerazione della novità normativa e di una serie di problemi operativi, è stato previsto un periodo cuscinetto per cui la comunicazione può essere inviata fino al 30 novembre, anche nel caso in cui lo smart working sia iniziato prima. A regime, invece, la comunicazione andrà inviata entro cinque giorni dall’inizio della prestazione in modalità agile. Ricordiamo anche che c’è una procedura per gli invii massivi, utilizzando i servizi REST, che richiedono un adeguata dotazione informatica da parte del datore di lavoro.

Restano le priorità precedente previste per lavoratrici e lavoratori con figli fino a 12 anni, o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità grave, per lavoratori con disabilità in situazione di gravità, e infine per i caregiver.

Smart working lavoratori fragili

Per i pazienti fragili e i lavoratori che hanno figli fino a 14 anni di età hanno il diritto allo smart working fino al 31 dicembre 2022. Anche questa proroga è stata inserita nel decreto Aiuti bis, dopo che era scaduto il precedente termine il 30 giugno scorso.