Quarantena come malattia: emendamenti nel Milleproroghe

Quarantena pagata come malattia: emendamenti ammessi al Milleproroghe per il rinnovo delle indennità INPS fino al 31 marzo 2022.

I periodi di quarantena obbligatoria, dal primo gennaio 2022, non sono più indennizzati come malattia ai dipendenti o come ricovero ai lavoratori fragili, perché la misura non è stata prorogata né rifinanziata. L’ultima spiaggia resta il Milleproroghe (DL 228/2021), la cui conversione in legge è prevista entro febbraio.

Sono stati infatti proposti, e giudicati ammissibili, due specifici emendamenti che riguardano i lavoratori in isolamento o quarantena per disposizioni ASL, che al momento non fruiscono di tutele INPS. In particolare:

il primo emendamento chiede la proroga dell’equiparazione della quarantena alla malattia almeno per il trimestre gennaio-marzo 2022 (dunque con valore retroattivo, seppur limitato a tre mesi); il secondo emendamento chiede la proroga della tutela di legge per le quarantene dei lavoratori fragili, equiparate al ricovero ospedaliero, ma solo per il settore privato.

La copertura finanziaria necessaria a coprire le due misure sarebbe pari a di 50 milioni e 30 milioni di euro, rispettivamente.

Un altro emendamento importante riguarda la cassa integrazione Covid, scaduta a fine dicembre, per la quale si richiede la proroga di 13 settimane, fino al 31 marzo 2022 (costo: 150 milioni di euro). Ricordiamo che il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, cd. Milleproroghe è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021.