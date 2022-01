Erasmus giovani imprenditori: al via le candidature

Borse di studio e incentivi per partecipare al progetto Erasmus per giovani imprenditori e incentivare gli scambi tra professionisti e imprenditori.

Avviata in Italia la promozione del progetto internazionale “Erasmus per giovani imprenditori”, ideato dalla Commissione Europea per incentivare gli scambi internazionali tra professionisti e imprenditori. L’edizione 2022 prevede anche la concessione di borse di studio, a beneficio di chi desidera fare esperienza all’estero per sei mesi.

Programma europeo di scambio per imprenditori

Il programma Erasmus ha come fine quello di finanziare opportunità di mobilità internazionale e di scambio di know-how, offrendo l’opportunità di imparare i segreti del mestiere da professionisti affermati a capo di piccole o medie imprese. Il programma aiuta gli aspiranti imprenditori europei ad acquisire le competenze necessarie per avviare e/o gestire con successo una piccola impresa in Europa, scambiando conoscenze e idee con quelli già affermati, dai quali vengono ospitati e con i quali collaborano per un periodo da 1 a 6 mesi.

Chi si può candidare

Nuovi imprenditori : persone seriamente intenzionate a costituire una propria impresa o che abbiano avviato una propria attività negli ultimi tre anni;

: persone seriamente intenzionate a costituire una propria impresa o che abbiano avviato una propria attività negli ultimi tre anni; imprenditori già affermati: titolari o responsabili della gestione di una piccola o media impresa (PMI) in un altro paese partecipante.

Edizione Erasmus 2022

Opportunità di carriera internazionale per giovani laureati 16 Dicembre 2021 Una delle novità dell’edizione 2022 riguarda l’accesso a Paesi extra UE nuovi, fra cui Canada e Corea Del Sud. Gli aspiranti imprenditori potranno vivere un’esperienza di formazione presso una PMI con sede in un altro paese aderente al programma, contando su supporto e sostegno per avviare con successo la nuova attività e rafforzare le basi dell’impresa già costituita.

Come partecipare

Gli imprenditori già affermati, inoltre, potranno ospitare una risorsa dotata di competenze o conoscenze specializzate. Per partecipare al programma è possibile inviare la candidatura iscrivendosi sul sito ufficiale del programma Erasmus giovani imprenditori.

Il soggiorno è cofinanziato dalla Commissione europea. Per partecipare è possibile rivolgersi ai centri di contatto locali (Camere di commercio, incubatori di imprese, ecc.), che raccolgono le candidature per chi intende ospitare un giovane imprenditore straniero. Per maggiori informazioni: guida al programma.