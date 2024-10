Voucher stagisti da 10mila euro per le aziende: domande al via

Voucher stagisti da 10mila euro alle aziende italiane, sportello domande aperto fino all'8 novembre: ecco come funziona il bonus della Call Progetto Rete.

Voucher di 10mila euro per le imprese che prendono a bordo giovani stagisti, diplomati o laureati. E’ un’iniziativa promossa dal Ministero per lo Sport e per i Giovani, in collaborazione con Invitalia nell’ambito del Progetto Rete.

A disposizione ci sono mille voucher da 10mila euro, con il 50% delle risorse destinato alle esperienze formative all’estero. Le aziende interessate possono presentare domanda fino all’8 novembre, attraverso la piattaforma web dedicata.

Requisiti per il voucher stagisti

I requisiti per candidarsi ai voucher stagisti sono i seguenti: almeno 30 dipendenti, essere una società di diritto italiano, avere codice fiscale e partita IVA itaiani e sede legale in Italia.

La procedura per inviare le domande online è aperta dal 7 ottobre e resterà attiva fino a venerdì 8 novembre (sportello attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 17:00). Non c’è nessun click day: verranno prese in considerazione tutte le richieste presentate sul portale rete.giovani2030.it.

Lo stage deve durare sei mesi e riguardare una delle seguenti attività aziendali: Amministrazione, Import&Export/Commerciale, Customer Service, Marketing e Comunicazione, Produzione, Legale, Finanza, Risorse Umane, Innovazione/Ricerca e Sviluppo, Information Technology. Ogni singola azienda può ospitare fino a un massimo di tre giovani da formare.

Il progetto Rete, attivo dal 2022, attraverso 12 hub territoriali, promuove lo sviluppo di competenze dei giovani e il loro inserimento nel mercato del lavoro. Fornisce, gratuitamente, attività di formazione, consulenza, e promuove iniziative specifiche.

Come si presenta a domanda

La domanda di partecipazione deve contenere una stage description, il titolo di studio richieste alle risorse da inserire, l’importo che intende riconoscere allo stagista.

Bisogna anche allegare una serie di dichiarazioni sostitutive, di cui è fornito il fac-simile su portale del Progetto Rete.

Invitalia effettuerà infine la verifica dei requisiti.

Come funziona il voucher

Il premio consiste in un voucher di 10mila euro lordi, per coprire almeno in parte il costo dello stage, che può essere in Italia oppure in una sede estera.

Nella graduatoria sarà data priorità alle imprese che offrono opportunità all’estero e che prevedono un ulteriore contributo economico oltre al voucher.

Le imprese selezionate devono corrispondere a ciascun giovane stagista un’indennità di partecipazione di importo complessivo almeno pari al valore del voucher e potranno, successivamente alla conclusione dello stage, richiederne il rimborso a Invitalia.