Lavoro autonomo occasionale: i nuovi adempimenti

Comunicazione preventiva lavoro occasionale: come funziona il nuovo obbligo a carico del committente, previsto dal Dl fiscale, in vigore dal 21 dicembre.

Il DL 146/2021 ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’inizio dell’attività per i lavoratori autonomi occasionali di cui si apprestano ad essere committenti (analogamente a quanto già avviene per il lavoro intermittente), in relazione alla realizzazione di un’opera o alla prestazione di un servizio senza vincolo di subordinazione da parte del prestatore senza Partita IVA.

Si tratta del decreto fisco-lavoro collegato alla legge di Bilancio 2022, che introduce nuove misure finalizzate a rafforzare la sicurezza negli ambienti di lavoro ed a contrastare le irregolarità contrattuali.

La nuova comunicazione

Il committente, deve effettuare la comunicazione preventiva secondo le modalità di cui all’articolo 15, comma 3 del decreto legislativo n.81 del 15 giugno 2015 in materia di lavoro intermittente: online dal sito servizi.lavoro.gov.it; per posta elettronica certificata (PEC) utilizzando l’apposito modello (UNI-intermittente); via SMS oppure tramite App; per fax in caso di problemi tecnici/informatici. Nello specifico, si dispone che:

con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

Sanzioni per inadempienti

Sospensioni lavoro: le nuove istruzioni INL 10 Novembre 2021 In caso di mancata comunicazione, scatta per il committente una sanzione che va da 500 a 2.500 euro. Inoltre, con la modifica del comma 1, art.14 TU Sicurezza e Salute sul lavoro, è prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di accertamento INL da cui emerga che il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato come autonomo occasionale in assenza delle condizioni di legge e senza comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.